يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 17-2-2026

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 46.71 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع،

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع،



سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع،

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية نحو 46.64 جنيه للشراء، و46.74 جنيه للبيع

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل الدولار أعلى سعر نسبيًا، حيث بلغ 46.77 جنيه للشراء، و46.87 جنيه للبيع