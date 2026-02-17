قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد الأسواق المصرية في القاهرة والمحافظات حركة شرائية نشطة خاصة مع انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026  اليوم الإثنين 9 فبراير، حيث يتزامن الموسم مع شهر شعبان استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

 ويحرص المستهلكون على الاستفادة من التخفيضات لتأمين مستلزمات العيد بأسعار مناسبة، بينما يجهز التجار تشكيلات متنوعة لجذب أكبر عدد من العملاء.

استعدادات وزارة التموين لضمان الشفافية

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها المعتادة في هذا التوقيت، من خلال فتح باب الاشتراك أمام التجار والمحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون. 

وأكدت الوزارة على ضرورة الإعلان الواضح عن نسب التخفيضات والأسعار قبل وبعد الخصم، لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في الأسواق.

كما تشدد الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات المشاركة، لمتابعة جدية التخفيضات ومنع أي ممارسات تجارية مضللة، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها طوال فترة الأوكازيون.

إقبال الأسر على شراء ملابس العيد

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، إن حركة الإقبال تشهد نشاطًا متزايدًا، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الأسر لشراء ملابس العيد خلال شهر شعبان، استغلالًا لفترة التخفيضات وتجنبًا لارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم العيد.

توقعات بزيادة حركة البيع والشراء

وتوقع سليمان خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن يشهد الأوكازيون الشتوي هذا العام مشاركة واسعة من المحلات على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة معدلات الشراء، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحقيق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.

استعداد التجار لطرح التخفيضات

وأوضح أن عدد كبير من أصحاب محلات الملابس الجاهزة أعلنوا عن استعداداتهم للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، من خلال طرح تخفيضات حقيقية على الموديلات الشتوية وتوفير تشكيلة واسعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية.

وأكد سليمان أن عدد المشاركين يشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستفادة من موسم التخفيضات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمستهلكين

الأسواق المصرية وزارة التموين استعدادات وزارة التموين انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدفعون إلى تعزيز اليورو على الصعيد العالمي

أوكرانيا

رئيس وفد أوكرانيا المفاوض: مهمتنا البحث عن قرارات تقربنا من سلام دائم

أرشيفية

رئيس البورصة المصرية: المنصة الإلكترونية تضمن شفافية تداول الأذون والسندات

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد