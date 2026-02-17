مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية

تشهد الأسواق المصرية في القاهرة والمحافظات حركة شرائية نشطة خاصة مع انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 اليوم الإثنين 9 فبراير، حيث يتزامن الموسم مع شهر شعبان استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ويحرص المستهلكون على الاستفادة من التخفيضات لتأمين مستلزمات العيد بأسعار مناسبة، بينما يجهز التجار تشكيلات متنوعة لجذب أكبر عدد من العملاء.

استعدادات وزارة التموين لضمان الشفافية

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها المعتادة في هذا التوقيت، من خلال فتح باب الاشتراك أمام التجار والمحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون.

وأكدت الوزارة على ضرورة الإعلان الواضح عن نسب التخفيضات والأسعار قبل وبعد الخصم، لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في الأسواق.

كما تشدد الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات المشاركة، لمتابعة جدية التخفيضات ومنع أي ممارسات تجارية مضللة، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها طوال فترة الأوكازيون.

إقبال الأسر على شراء ملابس العيد

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، إن حركة الإقبال تشهد نشاطًا متزايدًا، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الأسر لشراء ملابس العيد خلال شهر شعبان، استغلالًا لفترة التخفيضات وتجنبًا لارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم العيد.

توقعات بزيادة حركة البيع والشراء

وتوقع سليمان خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن يشهد الأوكازيون الشتوي هذا العام مشاركة واسعة من المحلات على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة معدلات الشراء، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحقيق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.

استعداد التجار لطرح التخفيضات

وأوضح أن عدد كبير من أصحاب محلات الملابس الجاهزة أعلنوا عن استعداداتهم للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، من خلال طرح تخفيضات حقيقية على الموديلات الشتوية وتوفير تشكيلة واسعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية.

وأكد سليمان أن عدد المشاركين يشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستفادة من موسم التخفيضات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمستهلكين