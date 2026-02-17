وزير خارجية إيران: توصلنا لتفاهم مع أمريكا بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل

أكد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، أنه تم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل.

وقال عراقجي في كلمته بمؤتمر صحفي: “إيران والولايات المتحدة ستعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق ويتبادلانها”.

وتابع: لم يحدد موعد الجولة المقبلة للمحادثات مع الولايات المتحدة، وإيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي".

وأكمل عراقجي:" التطورات الإيجابية في المفاوضات مع واشنطن لا تعني أننا سنتوصل إلى اتفاق قريباط.

ولفت عراقجي:" لدينا مسار واضح للتحرك في المحادثات مع الولايات المتحدة ، وإسرائيل ارتكبت فظائع ومجازر في منطقة الشرق الأوسط".