بسبب مناورات بحرية .. إيران تغلق جزءا من مضيق هرمز لعدة ساعات

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية أغلقت جزءا من مضيق هرمز لعدة ساعات خلال مناورات عسكرية لضمان الأمن والتزام قواعد الملاحة.

جانب من المناورات

وفي وقت سابق ؛ أظهرت بيانات الطيران رصد طائرة الاستطلاع المضادة للغواصات التابعة للبحرية الأمريكية من طراز "بوينغ P-8A بوسيدون" وهي تحلق فوق مياه مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأقلعت الطائرة من البحرين، وحلقت في الأجواء فوق مضيق هرمز، ثم عادت أدراجها إلى نقطة الانطلاق، و استناداً إلى بيانات الطيران ووفق مسار تحليق الطائرة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح سابقا بأن "أسطولا ضخما" من السفن الحربية في طريقه إلى إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" يقضي بالتخلي الكامل عن السلاح النووي.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة شنّت في يونيو 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "المطرقة في منتصف الليل" (Midnight Hammer)، محذرا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، داعيا إلى "عدم السماح بحدوث ذلك".