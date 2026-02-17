أسطورة الكرة الإنجليزية يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم

تحدث تيم شيرود، المدرب الأسبق لتوتنهام وأحد نجوم الكرة الإنجليزية السابقين، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، في ظل تصاعد التكهنات حول إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الجاري.

وكانت الأنباء قد كثرت مؤخرًا بعد الأزمة التي نشبت بين صلاح ومدربه آرني سلوت في وقت سابق من الموسم، خاصة عقب التصريحات القوية التي أدلى بها اللاعب في ديسمبر الماضي، والتي ألمح خلالها إلى تحميله مسؤولية بعض النتائج.

ورغم عودته لاحقًا إلى التشكيل الأساسي بعد انتهاء مشاركته في كأس أمم أفريقيا، فإن الغموض لا يزال يسيطر على مستقبله.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال شيرود: "صلاح واحد من أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه مرّ بفترة تراجع هذا الموسم، كما ظهرت بعض الخلافات بينه وبين المدرب، مهما كانت طبيعتها".

وأضاف: "أعتقد بنسبة 100% أنه سيرحل في الصيف المقبل، وما يقدمه الآن يبدو وكأنه رقصة الوداع الأخيرة بقميص ليفربول".

واختتم شيرود حديثه بالإشادة بمسيرة صلاح، مؤكدًا أنه يستحق تحية خاصة من الجماهير في حال رحيله، نظرًا لما قدمه للنادي من إنجازات وأداء مميز، سواء تُوج الفريق بلقب هذا الموسم أم لا، مشددًا على أن النجم المصري كان عنصرًا مخلصًا ومؤثرًا في تاريخ النادي.