عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا

أبدى عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، سعادته بالتاريخ الكبير الذى حققه فى مشواره بالأهلي وتحديد خلال مسيرته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال متعب فى تصريحات تليفزيونية على هامش قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا: "أن دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأصعب في القارة بعد كأس الأمم الأفريقية، أغلى أهدافي في البطولة، كان في مرمى الزمالك بنصف نهائي البطولة، وأمام الاتحاد الليبي".

وواصل "شرف لأي لاعب المشاركة في دوري الأبطال والتتويج بها مرة واحدة، لكني توجت بها 5 مرات من قبل، أن البطولة الأغلى التي حققها على مستوى دوري الأبطال كانت نسخة 2006 والتي توج بها الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي.

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2025-2026 عن مواجهة الأهلي نظيره الترجي التونسي بربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الذهاب في تونس أحد أيام 13أو 14 أو 15 مارس المقبل، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة احد أيام 20 أو 21 أو 22 من نفس الشهر.