قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسماء عبد الحفيظ

في فصل الشتاء، تلاحظ كثير من النساء زيادة واضحة في تساقط الشعر، سواء أثناء التمشيط أو الاستحمام، السؤال الذي يتكرر: هل تساقط الشعر في الشتاء طبيعي؟ أم أنه مؤشر على مشكلة صحية؟

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء 

في هذا التقرير نكشف أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء، وكيف يمكن تقليل المشكلة بطرق بسيطة وفعالة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- جفاف فروة الرأس بسبب البرودة

انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى جفاف الجلد عمومًا، وفروة الرأس ليست استثناءً. الهواء البارد في الخارج، مع التدفئة الجافة داخل المنازل، يقللان من رطوبة الجلد، ما يؤدي إلى:

  • حكة في فروة الرأس
  • قشرة ملحوظة
  • ضعف بصيلات الشعر
  • تساقط أكثر من المعتاد

جفاف الفروة يضعف جذور الشعر ويجعلها أكثر عرضة للسقوط.

2- قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين د

في الشتاء تقل ساعات التعرض للشمس، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى فيتامين د في الجسم.
فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في تحفيز نمو بصيلات الشعر. نقصه قد يسبب:

  • تساقطًا ملحوظًا
  • بطء نمو الشعر
  • ضعف الكثافة

تحليل بسيط يمكن أن يكشف إذا كان السبب نقصًا في هذا الفيتامين الشائع.

3- التغيرات الموسمية الطبيعية

بعض الدراسات تشير إلى أن الشعر يمر بدورات نمو طبيعية تتأثر بالفصول.
في نهاية الصيف وبداية الخريف والشتاء، تدخل نسبة أكبر من الشعر في مرحلة السقوط، وهو ما يُعرف بالتساقط الموسمي.

هذا النوع من التساقط يكون مؤقتًا وغالبًا يتوقف خلال أسابيع.

4- الماء الساخن والاستحمام المتكرر

في الشتاء نميل لاستخدام الماء الساخن جدًا، لكن الحرارة المرتفعة تزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ما يؤدي إلى:

  • جفاف شديد
  • ضعف الشعر
  • تكسر وتساقط

الاستخدام المفرط للمجفف الحراري يزيد المشكلة سوءًا.

5- ضعف المناعة ونزلات البرد

الإصابة المتكررة بالإنفلونزا أو الالتهابات قد تؤثر مؤقتًا على دورة نمو الشعر.
المرض والإجهاد الجسدي يدفعان الجسم لتوجيه الطاقة نحو مقاومة العدوى بدل دعم نمو الشعر، ما يؤدي إلى تساقط ملحوظ بعد أسابيع من التعافي.

6- التوتر والضغط النفسي

الشتاء قد يرتبط لدى البعض بانخفاض المزاج أو ما يُعرف بالاكتئاب الموسمي.
التوتر يرفع هرمون الكورتيزول، الذي يؤثر بدوره على دورة نمو الشعر، ويزيد من احتمالية دخوله مرحلة السقوط.

7- نقص الحديد وسوء التغذية

في فصل الشتاء تقل الشهية لدى البعض للأطعمة الطازجة الغنية بالفيتامينات، ويزداد الاعتماد على وجبات سريعة أو فقيرة غذائيًا.
نقص الحديد أو البروتين قد يسبب:

  • تساقطًا مفاجئًا
  • شحوبًا عامًا
  • إرهاقًا
  • فقر الدم من أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط الشعر عند النساء.

متى يكون تساقط الشعر مقلقًا؟

يُعد تساقط 50 إلى 100 شعرة يوميًا أمرًا طبيعيًا.
لكن يجب استشارة الطبيب إذا لاحظتِ:

  • تساقطًا كثيفًا بشكل غير معتاد
  • فراغات واضحة في فروة الرأس
  • تساقطًا مستمرًا لأكثر من 3 أشهر
  • تساقطًا مصحوبًا بإرهاق شديد أو فقدان وزن

كيف تقللين تساقط الشعر في الشتاء؟

  • استخدمي ماءً دافئًا بدل الساخن جدًا
  • رطبي فروة رأسك بزيوت خفيفة مثل زيت الجوجوبا
  • تناولي أطعمة غنية بالبروتين والحديد
  • افحصي مستوى فيتامين د إذا استمر التساقط
  • قللي استخدام الحرارة المباشرة على الشعر
  • اشربي كمية كافية من الماء
الشعر تساقط الشعر أسباب تساقط الشعر أسباب تساقط الشعر المفاجئ برودة الطقس أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة

وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه

وزير العدل يلتقي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير العدل يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

سقوط تريلا

محملة بالدقيق.. انقلاب سيارة نقل ثقيل في ترعة بأسوان

بالصور

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء "النانو سيراميك"

النانو سيراميك
النانو سيراميك
النانو سيراميك

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد