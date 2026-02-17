في فصل الشتاء، تلاحظ كثير من النساء زيادة واضحة في تساقط الشعر، سواء أثناء التمشيط أو الاستحمام، السؤال الذي يتكرر: هل تساقط الشعر في الشتاء طبيعي؟ أم أنه مؤشر على مشكلة صحية؟

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

في هذا التقرير نكشف أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء، وكيف يمكن تقليل المشكلة بطرق بسيطة وفعالة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- جفاف فروة الرأس بسبب البرودة

انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى جفاف الجلد عمومًا، وفروة الرأس ليست استثناءً. الهواء البارد في الخارج، مع التدفئة الجافة داخل المنازل، يقللان من رطوبة الجلد، ما يؤدي إلى:

حكة في فروة الرأس

قشرة ملحوظة

ضعف بصيلات الشعر

تساقط أكثر من المعتاد

جفاف الفروة يضعف جذور الشعر ويجعلها أكثر عرضة للسقوط.

2- قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين د

في الشتاء تقل ساعات التعرض للشمس، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى فيتامين د في الجسم.

فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في تحفيز نمو بصيلات الشعر. نقصه قد يسبب:

تساقطًا ملحوظًا

بطء نمو الشعر

ضعف الكثافة

تحليل بسيط يمكن أن يكشف إذا كان السبب نقصًا في هذا الفيتامين الشائع.

3- التغيرات الموسمية الطبيعية

بعض الدراسات تشير إلى أن الشعر يمر بدورات نمو طبيعية تتأثر بالفصول.

في نهاية الصيف وبداية الخريف والشتاء، تدخل نسبة أكبر من الشعر في مرحلة السقوط، وهو ما يُعرف بالتساقط الموسمي.

هذا النوع من التساقط يكون مؤقتًا وغالبًا يتوقف خلال أسابيع.

4- الماء الساخن والاستحمام المتكرر

في الشتاء نميل لاستخدام الماء الساخن جدًا، لكن الحرارة المرتفعة تزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ما يؤدي إلى:

جفاف شديد

ضعف الشعر

تكسر وتساقط

الاستخدام المفرط للمجفف الحراري يزيد المشكلة سوءًا.

5- ضعف المناعة ونزلات البرد

الإصابة المتكررة بالإنفلونزا أو الالتهابات قد تؤثر مؤقتًا على دورة نمو الشعر.

المرض والإجهاد الجسدي يدفعان الجسم لتوجيه الطاقة نحو مقاومة العدوى بدل دعم نمو الشعر، ما يؤدي إلى تساقط ملحوظ بعد أسابيع من التعافي.

6- التوتر والضغط النفسي

الشتاء قد يرتبط لدى البعض بانخفاض المزاج أو ما يُعرف بالاكتئاب الموسمي.

التوتر يرفع هرمون الكورتيزول، الذي يؤثر بدوره على دورة نمو الشعر، ويزيد من احتمالية دخوله مرحلة السقوط.

7- نقص الحديد وسوء التغذية

في فصل الشتاء تقل الشهية لدى البعض للأطعمة الطازجة الغنية بالفيتامينات، ويزداد الاعتماد على وجبات سريعة أو فقيرة غذائيًا.

نقص الحديد أو البروتين قد يسبب:

تساقطًا مفاجئًا

شحوبًا عامًا

إرهاقًا

فقر الدم من أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط الشعر عند النساء.

متى يكون تساقط الشعر مقلقًا؟

يُعد تساقط 50 إلى 100 شعرة يوميًا أمرًا طبيعيًا.

لكن يجب استشارة الطبيب إذا لاحظتِ:

تساقطًا كثيفًا بشكل غير معتاد

فراغات واضحة في فروة الرأس

تساقطًا مستمرًا لأكثر من 3 أشهر

تساقطًا مصحوبًا بإرهاق شديد أو فقدان وزن

كيف تقللين تساقط الشعر في الشتاء؟