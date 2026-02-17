القلب النابض لزعيم الثغر.. الاتحاد السكندري يوجه الشكر لجماهيره بعد الفوز الثالث على التوالي

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، على توجيه الشكر إلى جماهير زعيم الثغر الوفية ، عقب تحقيق الفوز على نادى سموحة أمس ، وتحقيق الانتصار الثالث على التوالى.

جاء ذلك عقب مساندة جماهير الاتحاد السكندري للاعبين خلال خوض المباريات الرسمية من أجل رفع معنويات الفريق وتحقيق نتائج إيجابية.

وأكد بيان مجلس ادارة الاتحاد السكندري أن الاتحاد السكندرى قوي بأبنائه وجماهيره معلقاً:"لقد كنتم – كعهدنا بكم دائماً – السند والداعم ، والمحرك الأول لعزيمة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ، فحضوركم رسالة قوة ، وهتافكم وقود انتصار ، وثقتكم درع يحمى الفريق فى أصعب اللحظات.

وأكدمجلس الإدارة أن هذا التلاحم بين الفريق وجماهيره هو سر تميز نادي الاتحاد السكندري، وأن جماهير سيد البلد ستظل على الدوام مصدر الإلهام والدعم، والرقم الصعب فى كل معادلة نجاح .

وأتم:" معاً نواصل الطريق .. يداً بيد خلف فريقنا ، من أجل المزيد من الانتصارات شكراً لكم .. فأنتم القوة والدافع ، وأنتم الدرع والسند ، وأنتم القلب النابض لزعيم الثغر .