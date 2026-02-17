15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وجاءت هجمة مهدرة بغرابة من أحمد حمدي من أمام المرمى بعد تمريرة بينية رائعة من خوان بيزيرا من على حدود منطقة الجزاء ولكن تغطية رائعة من الدفاع في الدقيقة 5.

وأرسلت كرة عرضية من صديق أوجولا من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وصلت الى إسلام عيسى مررها بالرأس الى منتص المنطقة ولكن مرت من الجمع دون خطورة في الدقيقة 6.

وتوغل خوان بيزيرا لاعب الزمالك، ومر بالكرة نحو المرمى ومن ثم حاول التسديد ولكن تغطية رائعة من الدفاع تمر الى ركلة مرمى في الدقيقة 8.