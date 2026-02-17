بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2026 الآن، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1447هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026 في حلوان:

وقال الدكتور أمير حسين حسن، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إنه قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026، داخل لجنة مرصد حلوان، تم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية شهر رمضان.

كما أكد مرصد جنوب أسوان أنه لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان في المرصد الواقع جنوب البلاد.

دار الإفتاء هي الجهة المنوطة بإعلان بداية الشهور العربية:



ولفت الدكتور أمير حسين حسن، إلى أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأوضح الدكتور أمير حسين حسن، أن هلال شهر رمضان 2026 ولد اليوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 02:02 مساء بتوقيت القاهرة المحلي .

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية، رداً على تساؤل حول مدى وجوب اتباع الجهات الرسمية في تحديد غرة شهر رمضان مقابل ادعاءات الأفراد برؤية الهلال، أن صيام رمضان فريضة ركنية ثبتت بالقرآن والسنة على كل مسلم مستطيع.

وأكدت الدار أن دخول الشهر يتحقق شرعاً برؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو بإتمام العدة ثلاثين يوماً في حال تعذر الرؤية، استناداً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ».

وشددت الفتوى على أن ولي الأمر قد فوض مفتي الجمهورية رسمياً لإعلان رؤية الأهلة عبر لجان شرعية متخصصة، مؤكدة أن ما يصدر عنه يعد ملزماً للجميع ورافعاً لأي خلاف فقهي، تطبيقاً للقاعدة الأصولية "حكم الحاكم يرفع الخلاف".

وحذرت الدار من اتباع الأفراد الذين يدعون رؤية الهلال بشكل منفرد بعيداً عن المؤسسة الرسمية، لما يسببه ذلك من بلبلة واضطراب في العبادات العامة، مشيرة إلى أن مذهب جماعة من الأئمة كأحمد والحسن البصري يرى أن المنفرد بالرؤية لا يصوم وحده بل مع جماعة الناس، وبالتالي فإن عدم صيام غيره بناءً عليه هو من باب أولى.