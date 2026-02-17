قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان

رؤية هلال شهر رمضان
رؤية هلال شهر رمضان
إسلام خالد

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 2026 الآن، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1447هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026 في حلوان:

 

وقال الدكتور أمير حسين حسن، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إنه قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026، داخل لجنة مرصد حلوان، تم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن  نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية شهر رمضان.

كما أكد مرصد جنوب أسوان أنه لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان في المرصد الواقع جنوب البلاد.

دار الإفتاء هي الجهة المنوطة بإعلان بداية الشهور العربية:
 

ولفت الدكتور أمير حسين حسن، إلى أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأوضح الدكتور أمير حسين حسن، أن هلال شهر رمضان 2026 ولد اليوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 02:02 مساء بتوقيت القاهرة المحلي .

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية، رداً على تساؤل حول مدى وجوب اتباع الجهات الرسمية في تحديد غرة شهر رمضان مقابل ادعاءات الأفراد برؤية الهلال، أن صيام رمضان فريضة ركنية ثبتت بالقرآن والسنة على كل مسلم مستطيع.

اقرأ أيضًا:
 

وأكدت الدار أن دخول الشهر يتحقق شرعاً برؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو بإتمام العدة ثلاثين يوماً في حال تعذر الرؤية، استناداً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ».

وشددت الفتوى على أن ولي الأمر قد فوض مفتي الجمهورية رسمياً لإعلان رؤية الأهلة عبر لجان شرعية متخصصة، مؤكدة أن ما يصدر عنه يعد ملزماً للجميع ورافعاً لأي خلاف فقهي، تطبيقاً للقاعدة الأصولية "حكم الحاكم يرفع الخلاف".

وحذرت الدار من اتباع الأفراد الذين يدعون رؤية الهلال بشكل منفرد بعيداً عن المؤسسة الرسمية، لما يسببه ذلك من بلبلة واضطراب في العبادات العامة، مشيرة إلى أن مذهب جماعة من الأئمة كأحمد والحسن البصري يرى أن المنفرد بالرؤية لا يصوم وحده بل مع جماعة الناس، وبالتالي فإن عدم صيام غيره بناءً عليه هو من باب أولى.

رمضان رمضان 2026 تعذر رؤية هلال شهر رمضان تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

أرشيفية

تحديد أول أيام شهر رمضان.. دول تعلن الأربعاء وأخرى الخميس

محمد بن زايد

محمد بن زايد يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

الصومال الفيدرالية،

وزير الخارجية الصومالي يلتقي مبعوث “إيغاد ” الخاص إلى جنوب السودان

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد