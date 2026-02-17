قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رصد هلال رمضان نهارا لأول مرة في سابقة فلكية.. ما القصة؟

رصد هلال رمضان
رصد هلال رمضان
أحمد أيمن

في سابقة فلكية نادرة تُعد الأولى من نوعها، تمكن مرصد الختم الفلكي في العاصمة الإماراتية أبوظبي من توثيق رؤية هلال نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريًا خلال ساعات النهار، في إنجاز علمي غير مسبوق أثار اهتمام الأوساط الفلكية. 

وجرى الإعلان عن هذا الحدث عبر بيان رسمي صادر عن مركز الفلك الدولي، أكد فيه نجاح عملية الرصد وفق معايير علمية دقيقة. 

رصد هلال رمضان 2026

بحسب مركز الفلك الدولي، يمثل هذا التطور خطوة لافتة في مجال الرصد الفلكي، إذ إن رؤية الأهلة عادة ما ترتبط بفترات الغروب أو ما بعده، بينما تُعد مشاهدتها في وضح النهار أمرًا نادر الحدوث نظرًا لصعوبة تمييز الهلال وسط الإضاءة الشمسية القوية. 

غير أن استخدام تقنيات حديثة وأدوات رصد متطورة مكّن العلماء من تسجيل الهلال في توقيت محدد صباحًا، ما منح الحدث طابعًا استثنائيًا من الناحية العلمية. 

وتبرز أهمية هذا الإنجاز في كونه يسهم في تعزيز الدقة العلمية لتحديد بدايات ونهايات الشهور القمرية، وهي مسألة طالما أثارت جدلاً سنويًا في العالم الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بتحديد مواعيد المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى. 

كما يفتح هذا التطور الباب أمام اعتماد أساليب أكثر تقدمًا في توثيق الأهلة، بما يقلل من الاعتماد على الرؤية التقليدية وحدها. 

وبحسب الخبراء، لا يقتصر هذا الحدث على كونه إنجازًا تقنيًا فحسب، بل يمثل إضافة نوعية لمسار البحث العلمي في العالم الإسلامي، ويعزز فرص التوافق بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، بما قد يسهم مستقبلًا في إنهاء الجدل المتكرر حول ثبوت الأهلة وبداية الأشهر القمرية. 

موعد رمضان 2026 في مصر 

من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان مساء اليوم اللاثاء  17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.

رصد هلال رمضان رؤية هلال رمضان موعد أول أيام رمضان موعد رؤية هلال رمضان موعد رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

رؤية هلال رمضان

دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك | بث مباشر

رؤية هلال رمضان

شاهد | دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر

صورة أرشيفية

إعلام أوكراني: انضمام مسؤولين أمنيين أوروبيين إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في جنيف

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد