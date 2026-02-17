رصد هلال رمضان نهارا لأول مرة في سابقة فلكية.. ما القصة؟

في سابقة فلكية نادرة تُعد الأولى من نوعها، تمكن مرصد الختم الفلكي في العاصمة الإماراتية أبوظبي من توثيق رؤية هلال نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريًا خلال ساعات النهار، في إنجاز علمي غير مسبوق أثار اهتمام الأوساط الفلكية.

وجرى الإعلان عن هذا الحدث عبر بيان رسمي صادر عن مركز الفلك الدولي، أكد فيه نجاح عملية الرصد وفق معايير علمية دقيقة.

رصد هلال رمضان 2026

بحسب مركز الفلك الدولي، يمثل هذا التطور خطوة لافتة في مجال الرصد الفلكي، إذ إن رؤية الأهلة عادة ما ترتبط بفترات الغروب أو ما بعده، بينما تُعد مشاهدتها في وضح النهار أمرًا نادر الحدوث نظرًا لصعوبة تمييز الهلال وسط الإضاءة الشمسية القوية.

غير أن استخدام تقنيات حديثة وأدوات رصد متطورة مكّن العلماء من تسجيل الهلال في توقيت محدد صباحًا، ما منح الحدث طابعًا استثنائيًا من الناحية العلمية.

وتبرز أهمية هذا الإنجاز في كونه يسهم في تعزيز الدقة العلمية لتحديد بدايات ونهايات الشهور القمرية، وهي مسألة طالما أثارت جدلاً سنويًا في العالم الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بتحديد مواعيد المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

كما يفتح هذا التطور الباب أمام اعتماد أساليب أكثر تقدمًا في توثيق الأهلة، بما يقلل من الاعتماد على الرؤية التقليدية وحدها.

وبحسب الخبراء، لا يقتصر هذا الحدث على كونه إنجازًا تقنيًا فحسب، بل يمثل إضافة نوعية لمسار البحث العلمي في العالم الإسلامي، ويعزز فرص التوافق بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، بما قد يسهم مستقبلًا في إنهاء الجدل المتكرر حول ثبوت الأهلة وبداية الأشهر القمرية.

موعد رمضان 2026 في مصر

من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان مساء اليوم اللاثاء 17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.