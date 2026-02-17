استطلاع هلال رمضان 2026 اليوم.. مرصد حلوان و7 لجان شرعية تحسم غرة الشهر الكريم

يتصدر استطلاع هلال رمضان 2026 محركات البحث في مصر، تزامنًا مع استعداد الجهات المختصة لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هجريًا.

ويستعد مرصد حلوان التابع لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لعملية تحري ورصد هلال شهر رمضان 2026، والتي ستجرى مع غروب شمس اليوم، وفق الضوابط العلمية والفنية المعتمدة.

استعدادات مرصد حلوان لتحري هلال رمضان 2026

تشهد الساعات الحالية استعدادات مكثفة داخل مرصد حلوان، حيث تم الانتهاء من التحضيرات الهيكلية والفنية اللازمة لعملية الرصد، إلى جانب تجهيز الأجهزة البصرية والتلسكوبات الحديثة، واستعداد الكوادر العلمية والفرق المختصة لأداء مهمة التحري بدقة عالية.

ويشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية في استطلاع الهلال من خلال عدد من اللجان المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية بمرصد حلوان، التي تتولى عملية الرصد الأساسية ورفع نتائجها إلى الجهة المختصة بإعلان بداية الشهر.

التوقعات الفلكية ترجح الخميس 19 فبراير أول رمضان

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة، وهو ما يزيد من أهمية التنسيق بين اللجان المختلفة لضمان دقة النتائج.

7 لجان شرعية وعلمية لحسم غرة رمضان

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجرى مع غروب شمس اليوم الثلاثاء 17 فبراير، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتضم هذه اللجان ممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وهيئة المساحة المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الأهالي في المناطق التي يتم فيها الرصد، في إطار منظومة رسمية متكاملة لتحري رؤية الهلال.

ويتم التنسيق الكامل بين اللجان الفرعية في المحافظات واللجنة الرئيسية بمرصد حلوان، على أن تجمع نتائج الرصد وترفع إلى دار الإفتاء المصرية، التي تعد الجهة المنوطة رسميًا بإعلان موعد أول أيام شهر رمضان 2026.

متى يتم إعلان نتيجة رؤية هلال رمضان 2026؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن نتيجة استطلاع هلال رمضان سيتم إعلانها وبثها على الهواء مباشرة مساء اليوم عقب غروب الشمس، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي فور صدوره، في أجواء روحانية متزامنة مع استقبال الشهر الكريم.

وشددت الدار على ضرورة تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الرسمية أو المعلومات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موعد بداية شهر رمضان 2026، مؤكدة أن الإعلان الرسمي يصدر فقط عبر القنوات المعتمدة.

الرؤية الشرعية هي الفيصل

ورغم التقديرات الفلكية المتعلقة بصعوبة رؤية الهلال، تبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل في إعلان غرة شهر رمضان، وفق المنهج المعتمد في مصر.

وسيتم تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2026 بناء على ما تسفر عنه أعمال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبعد مراجعة النتائج من اللجنة الرئيسية بمرصد حلوان، ثم اعتمادها رسميًا من دار الإفتاء المصرية.

ويترقب ملايين المصريين البيان الرسمي المرتقب مساء اليوم، الذي سيحسم موعد بداية شهر رمضان 2026 بشكل نهائي، سواء بثبوت رؤية الهلال أو باعتبار اليوم التالي متممًا لشهر شعبان، إيذانًا ببدء شهر الصيام والعبادات.