الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة

كتب محمود مطاوع

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة واستهله بتقديم أسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وجُموع الشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظم.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة الرئاسية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية، السبت الماضي، والذي شهد توجيه بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والتي تم كشف تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بحضور وزير المالية يوم الأحد، تضمن الإشارة أيضاً للإجراءات المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.

وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه مع الرئيس بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي شهد إطلاعه على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، ومتابعة خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس خلال الاجتماع بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وكذا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى أهم الأنشطة التي قام بها خلال الأيام الماضية، حيث أشار إلى حضوره احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة مصر على تحقيق وتنفيذ الرحلات طويلة المدى، ضمن الرؤية الشاملة التي وجه بها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطيران المصري وتعزيز كفاءته.

وأشار مدبولي إلى مجريات عددٍ من الاجتماعات التي عقدها مؤخراً في مستهل عمل الحكومة بتشكيلها الجديد، والتي ارتبط جانب كبير منها بالشق الاقتصادي، ذي الأولوية على أجندة الحكومة والدولة المصرية، ومنها اجتماع ضم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وشهد استعراض أولويات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أطر التنسيق بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، هذا إلى جانب الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، واجتماعه مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لبحث مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى عدة اجتماعات أخرى تضمنت متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى رأسها، المشروعات بمناطق إعادة التخطيط، ومتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية.

