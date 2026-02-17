سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تطبيق عقوبة حرمان نادي الجيش الملكي المغربي من حضور جماهيره في مباراته أمام بيراميدز، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويعود سبب القرار إلى أن الجيش الملكي كان قد تعرّض لعقوبة سابقة في النسخة الماضية من البطولة، تمثلت في خوض مباراة واحدة دون جماهير مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، وذلك خلال مواجهته أمام بيراميدز.

وبعدما وقّعت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي عقوبة جديدة على النادي المغربي هذا الموسم بحرمانه من جماهيره في مباراتين، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي المصري في لقاء الذهاب بالمغرب، تقرر تفعيل عقوبة المباراة المؤجلة من النسخة الماضية.

وبناءً على ذلك، سيتم تطبيق عقوبة الحرمان من الجماهير في مواجهة الجيش الملكي أمام بيراميدز، تنفيذًا للعقوبة الصادرة مسبقًا والتي تم تفعيل صيغة التنفيذ لها.