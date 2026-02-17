قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز

الاهلي
الاهلي
حسن العمدة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تطبيق عقوبة حرمان نادي الجيش الملكي المغربي من حضور جماهيره في مباراته أمام بيراميدز، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويعود سبب القرار إلى أن الجيش الملكي كان قد تعرّض لعقوبة سابقة في النسخة الماضية من البطولة، تمثلت في خوض مباراة واحدة دون جماهير مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، وذلك خلال مواجهته أمام بيراميدز.

وبعدما وقّعت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي عقوبة جديدة على النادي المغربي هذا الموسم بحرمانه من جماهيره في مباراتين، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي المصري في لقاء الذهاب بالمغرب، تقرر تفعيل عقوبة المباراة المؤجلة من النسخة الماضية.

وبناءً على ذلك، سيتم تطبيق عقوبة الحرمان من الجماهير في مواجهة الجيش الملكي أمام بيراميدز، تنفيذًا للعقوبة الصادرة مسبقًا والتي تم تفعيل صيغة التنفيذ لها.

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان
أهمية الإفطار على التمر باللبن في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.
طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

