تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه

شهدت إحدى المدارس بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حادثة مؤسفة، حيث اصطحب عامل سيدة إلى داخل الحرم المدرسي لارتكاب أفعال غير أخلاقية.

وفي هذا الصدد، قال عامل نظافة بإحدى المدارس في الخصوص، إن الواقعة التي حدثت كانت عبارة عن كمين لم يتم خلاله القبض على الشخص ولكن تم فصله من النقابة.

وأضاف عامل نظافة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تم اتخاذ إجراء رسمي ضده من قبل النقابة، حيث تم فصله نهائيا، ومن المؤسف أن الشخص كان من أبناء البلدة نفسها، وليس غريبا عنها، ما زاد من صدمة المجتمع كله.

وأوضحت عزة فتحي، مديرة إدارة الخصوص، أن الفيديو المتداول يظهر العامل أثناء قيامه بأعمال مخالفة للأخلاق في وقت متأخر من الليل، مؤكدة أن الواقعة حدثت خلال أيام امتحانات الإعدادية، حين كانت المدرسة متسلمة لجنة.

وأشارت فتحي إلى أن إدارة المدرسة أعدت فورا مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة القليوبية، وتم نقل العامل مؤقتا من المدرسة إلى الإدارة، تمهيدا لنقله خارج الإدارة التعليمية كإجراء عاجل لضمان قدسية الحرم المدرسي ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.

كما أوصت اللجنة المختصة بوقف العامل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ونقله خارج نطاق الإدارة، وإحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تداول فيديو يثير غضب الأهالي

وتفاصيل الواقعة تعود إلى تداول مقطع فيديو يظهر العامل وهو يصطحب سيدة إلى داخل المدرسة ليلا، ويقومان بتصرفات مخالفة للقيم الأخلاقية، وهو ما اعتبره المتابعون انتهاكا واضحا لحرمة المنشآت التعليمية ورسالتها التربوية.

وأظهر الفيديو أيضا مفاجأة العامل بدخول عدد من الطلاب إلى المدرسة في توقيت غير متوقع، ما تسبب في حالة من الارتباك، ودفعه لمحاولة إخراج السيدة بسرعة من المكان، وهو ما أثار غضبا واسعا بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.