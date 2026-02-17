مادة غير متوقعة تعالج البكتيريا والمواد الضارة في الجسم والبشرة

يعد زيت القرنفل من المواد الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة لحماية الجسم من المشكلات الصحية والتجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد زيت القرنفل.

مضاد قوي للبكتيريا بالجسم و البشرة

لقد ثبت أن القرنفل يكافح بشكل طبيعي البكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الحالات.

لتقييم فعالية القرنفل كمضاد للبكتيريا، سعى الباحثون في إحدى الدراسات إلى تحديد أنواع البكتيريا الأكثر حساسية لفعاليته ووفقًا لدراستهم، أظهر القرنفل أعلى قدرة مضادة للميكروبات على بكتيريا الإشريكية القولونية ، كما أظهر فعالية ملحوظة في مكافحة بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المسببة لحب الشباب، وبكتيريا الزائفة الزنجارية المسببة للالتهاب الرئوي.

معزز لجهاز المناعة

هناك سبب وجيه لإضافة زيت القرنفل إلى مزيج زيوت اللصوص الأربعة. فبفضل خصائصه القوية المضادة للبكتيريا والفيروسات، تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا، أو حتى الوقاية منهما.

ثبت أن للأوجينول تأثيرات مثبطة على الإجهاد التأكسدي والاستجابات الالتهابية، مما يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة. وتشير أدلة حديثة إلى أن للقرنفل خصائص مضادة للسرطان بفضل مكونه النشط الرئيسي، الأوجينول.

يدعم صحة البشرة

لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن زيت القرنفل لديه القدرة على القضاء بشكل فعال على كل من الخلايا العائمة والأغشية الحيوية لبكتيريا خطيرة تسمى المكورات العنقودية الذهبية ( S. aureus) .

ما علاقة هذا بصحة الجلد، وبشكل أكثر تحديداً، حب الشباب؟ تُعد بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية واحدة من عدة سلالات من البكتيريا التي تم ربطها علمياً بآلية حدوث حب الشباب.

كما تبين أنه يساعد في تخفيف الحكة والأعراض المرتبطة بالحكة المزمنة، وهي حالة جلدية تجعلك ترغب في الحك.

كعلاج طبيعي للتخلص من حب الشباب، امزجي ثلاث قطرات من زيت القرنفل مع ملعقتين صغيرتين من العسل الخام. اغسلي وجهكِ بهذا المزيج، ثم اشطفيه وجففيه بلطف