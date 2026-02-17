بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حذر سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة من أن حاملة الطائرات الأمريكية النووية "يو إس إس أبراهام لينكولن" مثل "البطة الجالسة" يمكن لإيران إرسالها إلى قاع المحيط.





ويرى ريتر أن عصر التفوق البحري الأمريكي قد انتهى، وأن حاملات الطائرات العملاقة، التي كانت تعتبر في السابق منيعة، لم تعد الآن سوى "توابيت عائمة" في مواجهة تكنولوجيا الصواريخ الحديثة.

وفي حديثه عن القدرات الإيرانية، لم يستخدم ريتر لغة دبلوماسية، محذرا من أن البحرية الأمريكية ستواجه "هزيمة مخزية ومميتة" قبل أن تصل حتى إلى مسافة يمكنها منها الضرب. وقال: "سنخسر سفننا قبل أن تصل إلى الشاطئ. حاملات الطائرات أيضًا معرضة للخطر. يمكن تدمير يو إس إس أبراهام لينكولن بواسطة إيران".



وأرجع ريتر ذلك إلى "الكثافة الهائلة للمظلة الصاروخية الإيرانية"، بالإضافة إلى تكتيكات أسراب الطائرات المسيرة، التي يعتقد أنها قادرة على إرباك وإغراق أنظمة "إيجيس" الدفاعية المتطورة التي تحمي المجموعات الضاربة الأمريكية.



لم تقتصر تحذيرات ريتر على إيران وحدها، بل سلط الضوء على ما وصفه بـ"الرباعي القاتل" من الدول التي باتت تمتلك قدرات باليستية أو فرط صوتية قادرة على تجاوز الدفاعات الأمريكية.



وتتمركز حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" حاليا في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن نشرها البنتاجون كورقة ردع ضد أي تصعيد إيراني محتمل. وتحمل الحاملة، وهي من فئة "نيميتز"، أكثر من 5000 بحار وما يصل إلى 90 طائرة، وتُعتبر قطعة من الأراضي الأمريكية السيادية المتحركة.