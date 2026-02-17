السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، يوم السبت المقبل 21 فبراير 2026، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025، جنايات حدائق القبة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية حدائق القبة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2015، وحتي 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول حاز سلاحا ناريا غير مششخن، وطلقات نارية، وَوُجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي، منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي؛ بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.