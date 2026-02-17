أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17-2-2026 وفق متوسط الأسعار المتداولة تبعًا لأسعار الصرف بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 527.00 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4216.50 ريال، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4996.25 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 602.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 552.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 527.00 ريالا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 451.75 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 351.50 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 301.25 ريال.

سعر الأونصة بلغ 18736.00 ريالا.

سعر الجنيه الذهب سجل 4216.50 ريال.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4996.25 دولار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 602.25 ريال للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 552.25 ريال للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، 527.00 ريالا للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 451.75 ريال، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 351.50 ريال للجرام، وعيار 12 بلغ 301.25 ريال.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18736.00 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4216.50 ريال، متأثرًا بحركة السعر العالمي للأونصة الذي سجل 4996.25 دولار.