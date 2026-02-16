قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

موعد شهر رمضان
موعد شهر رمضان
أحمد أيمن

الأربعاء أم الخميس؟ يتساءل ملايين المصريين عن موعد أول أيام شهر رمضان 2026، خاصة بعدما أعلنت عدد من الدول العربية موعد الشهر الكريم بحسب الحسابات الفلكية.

جدير بالذكر أن مركز الفلك الدولي، سبق وأعلن أن عددا من الدول الإسلامية حسمت موعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقرر أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو غرة الشهر الفضيل لديها، وذلك استناداً إلى الحسابات الفلكية المتعلقة بإمكانية رؤية الهلال.

وأوضح المركز أن من بين هذه الدول كلٌّ من سنغافورة وتركيا وسلطنة عُمان، إذ تعتمد هذه الدول على منهج الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل البصرية الحديثة. 

موعد رمضان 2026 في مصر 

في سياق متصل، أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريًا ستوافق يوم الخميس 19 فبراير 2026. 

وأوضح رابح خلال تصريحات تلفزيونية، أن دور المعهد في هذا الشأن يظل استشاريًا، حيث يقوم بإجراء الحسابات الفلكية المتعلقة بميلاد الهلال، ثم يرفع نتائجه إلى دار الإفتاء المصرية التي تعتمد بدورها على الرؤية الشرعية لإعلان الموعد الرسمي لبداية الشهر الكريم. 

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت توافقًا ملحوظًا بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية للهلال، وهو ما يعكس مدى الدقة التي وصل إليها علم الفلك الحديث، لافتا إلى أن هذا العلم أصبح قادرًا على تحديد الظواهر الفلكية بدقة زمنية كبيرة، مثل تحديد توقيتات خسوف القمر قبل حدوثه بسنوات وبفارق دقائق معدودة. 

موعد رؤية هلال شهر رمضان

من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان يوم 17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان موعد أول أيام شهر رمضان موعد رمضان 2026 الحسابات الفلكية موعد رؤية هلال رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يصطحب نظيرته اليونانية في جولة بـ المتحف المصري الكبير

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

خريجوا مبادرة وزارة العمل

تخريج دفعة جديدة من متدربي منح وزارة العمل وتشغيل المتميزين

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد