البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

الأربعاء أم الخميس؟ يتساءل ملايين المصريين عن موعد أول أيام شهر رمضان 2026، خاصة بعدما أعلنت عدد من الدول العربية موعد الشهر الكريم بحسب الحسابات الفلكية.

جدير بالذكر أن مركز الفلك الدولي، سبق وأعلن أن عددا من الدول الإسلامية حسمت موعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث تقرر أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو غرة الشهر الفضيل لديها، وذلك استناداً إلى الحسابات الفلكية المتعلقة بإمكانية رؤية الهلال.

وأوضح المركز أن من بين هذه الدول كلٌّ من سنغافورة وتركيا وسلطنة عُمان، إذ تعتمد هذه الدول على منهج الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل البصرية الحديثة.

موعد رمضان 2026 في مصر

في سياق متصل، أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريًا ستوافق يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وأوضح رابح خلال تصريحات تلفزيونية، أن دور المعهد في هذا الشأن يظل استشاريًا، حيث يقوم بإجراء الحسابات الفلكية المتعلقة بميلاد الهلال، ثم يرفع نتائجه إلى دار الإفتاء المصرية التي تعتمد بدورها على الرؤية الشرعية لإعلان الموعد الرسمي لبداية الشهر الكريم.

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت توافقًا ملحوظًا بين الحسابات الفلكية والرؤية البصرية للهلال، وهو ما يعكس مدى الدقة التي وصل إليها علم الفلك الحديث، لافتا إلى أن هذا العلم أصبح قادرًا على تحديد الظواهر الفلكية بدقة زمنية كبيرة، مثل تحديد توقيتات خسوف القمر قبل حدوثه بسنوات وبفارق دقائق معدودة.

موعد رؤية هلال شهر رمضان

من المقرر أن يتم استطلاع شهر رمضان يوم 17 فبراير، وتحسم دار الإفتاء موعد الصيام رسميا إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن هذه اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بما يضمن إجراء عملية الرصد وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة عقب الانتهاء من أعمال اللجان، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية تواكب استقبال شهر رمضان المبارك.