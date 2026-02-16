أفضل خطة لتقسيم ميزانية شهر رمضان.. 50% للاحتياجات الأساسية.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إن إدارة الميزانية خلال شهر رمضان تمثل تحدياً للكثير من الأسر، خاصة مع رغبتهم في الحفاظ على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة مثل الكرم والعزومات دون استنزاف الموارد المالية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن "القاعدة الذهبية" لتقسيم الميزانية هي 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات، و20% للرفاهية الزائدة أو الادخار.

وأوضحت أن الاحتياجات الأساسية تشمل الطعام والمصاريف اليومية الثابتة، بينما تُصنف الخروجات والإفطار خارج المنزل والرغبات الرمضانية مثل "الياميش" والحلويات تحت بند الرغبات، وتكون الرفاهية الزائدة مخصصة للادخار أو الأمور غير الضرورية.

وأكدت على أهمية عقد جلسة عائلية في بداية كل شهر لتحديد أولويات الميزانية، مشيرة إلى أن مشاركة الزوج والزوجة والأبناء في اتخاذ القرار تقلل من الخلافات الأسرية وتحافظ على الموارد المالية.