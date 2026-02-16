قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026.. تعرف على شخصيات مسلسل وننسى اللي كان

سعيد فراج

روجت قناة mbc مصر الفضائية، لمسلسل وننسى اللي كان، الفنانة ياسمين عبد العزيز، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

وكشفت قناة mbc مصر الفضائية، عن شخصيات مسلسل وننسى اللي كان، إذ تلعب ياسمين عبد العزيز دور «جليلة رسلان»، ويلعب كريم فهمي دور «بدر السباعي»، خالد سرحان في دور «شاهر الجبالي»، شيرين رضا في دور «نهلة العبد». 

برومو مسلسل وننسى اللى كان

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، البرومو الثاني لمسلسل وننسى اللي كان، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

وتضمن برومو مسلسل وننسى اللي كان، مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، إذ ظهرت ياسمين عبد العزيز بشخصية نجمة شهيرة، بينما الفنان كريم فهمي، ظهر بشخصية ملاكم. 

بوسترات مسلسل «وننسى اللى كان»

وكانت قناة “mbc مصر”، قد طرحت البوستر الدعائي الثاني لمسلسل “وننسى اللي كان” من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، المقرر مشاركته في ماراثون رمضان 2026.

بوستر مسلسل وننسى اللي كان 

وسبق أن علَّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على “فيس بوك”: «اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

وجاء تعليق ياسمين بالتزامن مع طرح قناة MBC مصر البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان كريم فهمي.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: «أنا لما أموت؛ هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه».

كما أظهر البرومو، مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين في صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامي مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللي كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

أبطال مسلسل «وننسى اللي كان»

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

