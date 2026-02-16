قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مناورات إيرانية وحشود أمريكية.. محادثات "النووي" في جنيف على حافة الانفجار

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
ناصر السيد

تستأنف إيران والولايات المتحدة محادثات جنيف النووية وسط خلافات حول الصواريخ والوكلاء، في الوقت الذي تجري فيه إيران مناورات عسكرية لحرسها الثوري في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف قبيل جولة ثانية من المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة.

محادثات نووية في جنيف 

وتقول طهران إن محادثات نووية غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عُمانية، ستُعقد أيضاً يوم الثلاثاء.

وتسعى واشنطن إلى توسيع نطاق الاجتماع ليشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية وشبكتها الواسعة من الوكلاء في المنطقة.

وقد استأنفت طهران وواشنطن المفاوضات هذا الشهر بعد انهيار المحادثات السابقة إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني الذي استمر 12 يوماً في يونيو.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين اليوم الاثنين عن أمله في أن تُفضي محادثات جنيف إلى اتفاق.

وقال روبيو في مؤتمر صحفي خلال زيارته للمجر: "لطالما فضّل الرئيس دونالد ترامب الحلول السلمية والتفاوضية على أي شيء".

ويُحيط الغموض بمصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي يزيد عن 400 كيلوجرام، والذي رصده مفتشو الهيئة النووية آخر مرة في يونيو، وهي نسبة ضئيلة من الناحية التقنية تفصلها عن عتبة التخصيب البالغة 90% اللازمة لصنع الأسلحة.

وكتب وزير الخارجية الإيراني في منشور على منصة "إكس" أنه سيلتقي مع رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "لإجراء مناقشات فنية معمقة".

وأضاف عراقجي : أنا في جنيف ومعي أفكار حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف. أما ما ليس مطروحاً على الطاولة فهو الاستسلام أمام التهديدات".

وأعلنت واشنطن أنها أرسلت مبعوثها الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، إلى عُمان لحضور محادثات يوم الثلاثاء.

تأتي هذه المحادثات الأخيرة في أعقاب تهديدات متكررة من ترامب بشن عمل عسكري ضد طهران، على خلفية قمع إيران الدموي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعتقد الغرب أن البرنامج يهدف إلى صنع قنبلة، وهو ما نفته طهران مرارًا، مؤكدةً أنه مخصص للاستخدام المدني فقط.

ويوم الجمعة، أشار ترامب إلى أن تغيير النظام في إيران سيكون "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بعد تأكيده نشر مجموعة حاملات طائرات ثانية في الشرق الأوسط لتصعيد الضغط العسكري وتعزيز القوة الضاربة الأمريكية.

مناورات إيرانية في مضيق هرمز

في غضون ذلك، بدأ الحرس الثوري الإيراني سلسلة من التدريبات العسكرية في مضيق هرمز يوم الاثنين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، عشية المحادثات مع الولايات المتحدة.

وتهدف هذه المناورات، التي لم يُحدد مدتها، إلى إعداد الحرس الثوري لمواجهة "التهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة" في المضيق، وفقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي، وذلك بعد أن نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة في المنطقة.

وهدد سياسيون إيرانيون متشددون مرارًا وتكرارًا بإغلاق مضيق هرمز، لا سيما في أوقات تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، لكنه لم يُغلق قط.

ويمر عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي نحو 20% من إنتاج النفط العالمي.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن المناورات، التي يشرف عليها قائد الحرس الثوري الجنرال محمد باكبور، تهدف إلى تعزيز قدرة الحرس على الاستجابة السريعة. ويُعدّ الحرس الثوري الذراع الأيديولوجي للجيش الإيراني.

مناورات إيرانية حشود أمريكية وزير الخارجية الإيراني عراقجي محادثات نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الطرق الصوفية

غرفة السياحة: الحسين والجعفري خارج خارطة الزيارات لمدة يومين

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يصطحب نظيرته اليونانية في جولة بـ المتحف المصري الكبير

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد