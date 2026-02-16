إسرائيل تتهم مواطن بالتجسس لصالح إيران و جمع معلومات عن وزير الدفاع السابق

وجهت سلطات الإحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران وجمع معلومات استخباراتية عن وزير الدفاع السابق يوآف جالانت.



وأفاد بيان مشترك صادر عن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بأن المتهم فارس أبو الهيجا والبالغ من العمر 32 عاما، من قرية كوكب أبو الهيجا في الجليل.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال أبو الهيجا أواخر يناير الماضي أثناء تصويره لشوارع قرب منزل جالانت في بلدة أميكام.

ونفذ أبو الهيجا وفقا للبيان خلال الفترة من أكتوبر إلى يناير سلسلة من المهام الاستخباراتية رغم اشتباهه بأن موجّهه عميل أجنبي، شملت إخفاء هواتف محمولة وشواحن في مواقع متفرقة بحيفا، وتفعيلها وتثبيت تطبيقات اتصال عليها، إضافة إلى نقل مظروف يحتوي على بيانات حساب للعملات المشفرة إلى زخرون يعقوب، وتصوير مقهى في تل أبيب.

وبحسب لائحة الاتهام المقدمة أمام محكمة حيفا المركزية، دخل المتهم في اتصال مع عميل إيراني يدعى "مارتن" عبر تطبيق "تلجرام" في أغسطس الماضي أثناء بحثه عن عمل.

ووفقا للادعاء فقد تلقى المتهم مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل خدماته، حيث حصل على ألف دولار نظير تصوير المقهى بالفيديو والصور.

وطلب النائب العام إبقاء المتهم قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القضائية، موجها إليه تهمة الاتصال بعميل أجنبي.

وحذر البيان من تصاعد الجهود الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين داخل البلاد، مؤكدا أن السلطات "تنظر بجدية بالغة لأي تورط في أنشطة من هذا القبيل".

وخلال العامين الماضيين، وجهت اتهامات بالتجسس لصالح طهران لعشرات المواطنين الإسرائيليين، معظمهم تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تلجرام".

