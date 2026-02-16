غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18

تصدر الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ 18.

وتشهد مباريات اليوم ثلاث مواجهات قوية في الدوري، حيث يلتقي مودرن سبورت مع كهرباء الإسماعيلية، والاتحاد السكندري أمام سموحة، بينما يصطدم إنبي بفريق البنك الأهلي، في جولة قد تُعيد ترتيب أوراق الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 18

1- عدي الدباغ، الزمالك، 7 أهداف.

2- ناصر ماهر، بيراميدز، 6 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 6 أهداف.

2- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.

2- صلاح محسن، المصري، 6 أهداف.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، 5 أهداف.

3- عمر الساعي، المصري، 5 أهداف.