أحمد حسن: عواد وافق على الامتثال للتحقيق داخل الزمالك

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن أخر تنطورات أزمة محمد عواد حارس مرمي الزمالك وموقف من التحقيق .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك : “ محمد عواد أبلغ مسئولي الزمالك بموافقته علي الامتثال للتحقيق والخضوع للتحقيق خلال الساعات القادمة داخل نادي الزمالك للتأكيد علي صحة موقفه وعدم حدوث أي أزمات في الوقت الحالي” .

بداية الأزمة

أوضح فايق أن أزمة عواد بدأت عندما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة بتروجيت، وهو ما تسبب في توتر واضح داخل الجهاز الفني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أشار إلى أن اللاعب امتنع عن خوض التدريبات مع الفريق عقب القرار، ما دفع إدارة النادي للتحرك سريعًا.

غرامة مالية

وذكر فايق، أن الزمالك قرر توقيع غرامة مالية قدرها 400 ألف جنيه على عواد نتيجة رفضه الالتزام بالقرار الفني، إلى جانب امتناعه عن التدريبات. كما أشار إلى أن هذه الغرامة لم تكن الأولى هذا الموسم.

تكرار الأزمة قبل مواجهة كايزري تشيفز

أكد فايق أن اللاعب سبق أن تعرض لغرامة بنفس القيمة (400 ألف جنيه) قبل مباراة كايزري تشيفز، بعدما رفض أيضًا فكرة الجلوس احتياطيًا، وهو ما أدى إلى تكرار العقوبات وتضخم الأزمة داخل النادي.

مليون جنيه غرامات وإحالة للتحقيق

وكشف فايق أن مجموع الغرامات التي تم توقيعها على عواد هذا الموسم وصل إلى مليون جنيه. وبعد اعتراض اللاعب وتقدمه بتظلم رسمي، قررت الإدارة إحالته للتحقيق لحسم الموقف بشكل قانوني.



موقف عواد من التحقيق

وأشار فايق إلى أن عواد طلب إرسال التحقيق له عبر البريد الإلكتروني، كما رفض في البداية الخضوع للتحقيق بشكل مباشر، مبررًا ذلك برغبته في التشاور مع محاميه الخاص قبل اتخاذ أي قرار نهائي.



السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الأزمة

واختتم فايق حديثه بالتأكيد على أن عدم امتثال اللاعب للتحقيق قد يؤدي إلى تغليظ العقوبة، بينما في حال حضوره والتزامه سيتم إنهاء الأزمة عبر قرار نهائي من الشئون القانونية بالنادي