هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
رياضة

أحمد حسن: عواد وافق على الامتثال للتحقيق داخل الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
منار نور

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن أخر تنطورات أزمة محمد عواد حارس مرمي الزمالك وموقف من التحقيق . 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك : “ محمد عواد أبلغ مسئولي الزمالك بموافقته علي الامتثال للتحقيق والخضوع للتحقيق خلال الساعات القادمة داخل نادي الزمالك للتأكيد علي صحة موقفه وعدم حدوث أي أزمات في الوقت الحالي” . 

بداية الأزمة

أوضح فايق أن أزمة عواد بدأت عندما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة بتروجيت، وهو ما تسبب في توتر واضح داخل الجهاز الفني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أشار إلى أن اللاعب امتنع عن خوض التدريبات مع الفريق عقب القرار، ما دفع إدارة النادي للتحرك سريعًا.

غرامة مالية 

وذكر فايق، أن الزمالك قرر توقيع غرامة مالية قدرها 400 ألف جنيه على عواد نتيجة رفضه الالتزام بالقرار الفني، إلى جانب امتناعه عن التدريبات. كما أشار إلى أن هذه الغرامة لم تكن الأولى هذا الموسم.

تكرار الأزمة قبل مواجهة كايزري تشيفز

أكد فايق أن اللاعب سبق أن تعرض لغرامة بنفس القيمة (400 ألف جنيه) قبل مباراة كايزري تشيفز، بعدما رفض أيضًا فكرة الجلوس احتياطيًا، وهو ما أدى إلى تكرار العقوبات وتضخم الأزمة داخل النادي.

مليون جنيه غرامات وإحالة للتحقيق

وكشف فايق أن مجموع الغرامات التي تم توقيعها على عواد هذا الموسم وصل إلى مليون جنيه. وبعد اعتراض اللاعب وتقدمه بتظلم رسمي، قررت الإدارة إحالته للتحقيق لحسم الموقف بشكل قانوني.
 

موقف عواد من التحقيق

وأشار فايق إلى أن عواد طلب إرسال التحقيق له عبر البريد الإلكتروني، كما رفض في البداية الخضوع للتحقيق بشكل مباشر، مبررًا ذلك برغبته في التشاور مع محاميه الخاص قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
 

السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الأزمة

واختتم فايق حديثه بالتأكيد على أن عدم امتثال اللاعب للتحقيق قد يؤدي إلى تغليظ العقوبة، بينما في حال حضوره والتزامه سيتم إنهاء الأزمة عبر قرار نهائي من الشئون القانونية بالنادي

احمد حسن محمد عواد الزمالك

