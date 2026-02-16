قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
رنا عصمت

لا يقتصر استخدام العرقسوس على شهر رمضان فقط، فهو يحمل العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها حتى في غير رمضان، يمكن استهلاكه كمشروب ساخن أو بارد، كما أنه يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة الدواء ومستحضرات العناية والتجميل، والصناعات الغذائية وغيرها، وفيما يلي أبرز فوائده للجسم وفقا لموقع ديلي ميرور.

فوائد العرقسوس الصحية..

 

تقليل الشعور بالعطش

العرقسوس يعد من أقدم الأعشاب استخدامًا في الطب التقليدي، حيث كان يستخدمه القدماء المصريون مع جنودهم لمحاربة العطش أثناء المعارك، وهو لا يمنع العطش فحسب بل يعمل على تروية الجسم وزيادة معدل الرطوبة به، كما يزيد من مستويات الكورتيزول؛ مما يحسن مستويات الطاقة بالجسم؛ وبالتالي فإن تناول عرقسوس رمضان يساعد الصائم على تقليل شعوره بالعطش وترطيب جسمه في نهار رمضان.

فوائد عرق السوس للمعدة والقولون

خلال رمضان تتعرض المعدة إلى بعض المشكلات بسبب تناول الوجبات الدسمة أو الكثير من الحلوى؛ مما يؤدي إلى مشاكل في الهضم وإصابة المعدة بالالتهاب والحرقة، ويعد عرقسوس رمضان مضادًا للالتهابات ومهدئًا للحالات التالية:

حرقة المعدة.

قرحة المعدة.

التهاب القولون.

التهاب المعدة.

التهاب الجهاز الهضمي العلوي.

فوائد العرقسوس للاعصاب ومقاومة الإجهاد

قد يشعر الصائم بالإجهاد نظرًا لطول فترة الصيام وعدم الحصول على الترطيب الكافي للجسم، بالإضافة إلى ما يحدث في رمضان من اضطراب للنوم وتغيير لنمط الحياة؛ لذلك قد يساعد عرقسوس رمضان في التغلب على الإجهاد والتعب من خلال تنظيم هرمون الكورتيزول وهو الهرمون المعروف باسم هرمون التوتر.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

يعالج عرقسوس رمضان مشاكل الجهاز التنفسي الحادة مثل السعال، والتهاب الحلق، والربو، والتهاب الشعب الهوائية، ويساعد في التخلص من المخاط من الرئتين ويساعد على استرخاء ألم الشعب الهوائية.

تعزيز المناعة

يحتوي العرقسوس على خصائص مضادة للأكسدة تنظف الجذور الحرة، وتحفز المناعة؛ فهو يعمل على حماية الجسم من الأمراض، ويزيد من القدرة على مقاومتها.

العرقسوس للبشرة

من فوائد عرق سوس للبشرة أنه يساعد في شفاء الأمراض الجلدية، مثل: الأكزيما، والصدفية، والالتهابات، وحروق الشمس، واحمرار الجلد المستمر، وقدم الرياضي، كما يمكن استخدام خلاصة العرقسوس الموضعية في تخفيف التورم والحكة في الجلد.

ملاحظة: فوائد عرق السوس لتفتيح البشرة والقضاء على التصبغات والندوب بها، جعلته من الأوائل النباتات المرشحة لتصنيع أدوات العناية والتجميل.

الوقاية من تسوس الأسنان

يساعد شرب عرقسوس رمضان في قتل البكتيريا في الفم؛ مما يقلل من الحموضة البيئية حول الأسنان ويساعد على حدوث التسوس، كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات تساعد في تحسين الحالات التالية:

التجاويف.

أمراض اللثة.

قرحة الفم.

فوائد العرقسوس للبروستاتا

يحتوي نبات العرقسوس على مواد مضادة للالتهاب؛ وبالتالي فمن فوائد عرق السوس للرجال قدرته على علاج التهاب البروستاتا، لكن لابد من لفت الانتباه أن العرقسوس لا يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية أو الانتصاب لدى الرجال، بل على العكس تمامًا، فالإفراط في تناوله يسبب انخفاض معدل هرمون الذكورة التوستيستيرون.

العرقسوس للرجيم

قد يقلل العرقسوس من كتلة دهون الجسم، ووزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم عند تناوله بانتظام لفترة، لكن يوجد حاجة للمزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان يساعد بفعالية في تقليل الدهون أم لا، كما أن التناول المنتظم للعرقسوس قد يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس العرقسوس فوائد العرقسوس

