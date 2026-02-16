لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط المقلي "البيتي" له سر خاص ليصبح مقرمشاً من الخارج وطرياً من الداخل دون أن يمتص الكثير من الزيت.

لذا نقدم إليك الطريقة التقليدية والمضمونة للقرنبيط، على طريقة الشيف ثريا الألفي.

طريقة عمل القرنبيط المقلي..

المكونات الأساسيّة:

ثمرة قرنبيط متوسطة: مقطعة لزهرات صغيرة.

للسلق: ماء مغلي، ملعقة كبيرة كمون (أساسي لمنع الانتفاخ)، وملعقة ملح.

مكونات الخلطة (العجينة):

الدقيق: كوب ونصف.

النشا: ملعقتان كبيرتان (سر القرمشة).

البيض: 2 إلى 3 حبات.

الخضرة: حزمة صغيرة من (الكزبرة والشبت) مفرومة ناعم.

السائل: نصف كوب حليب أو ماء (لضبط القوام).

التوابل: ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، شطة (حسب الرغبة)، وفصين ثوم مهروس.

خطوات التحضير:

السلق: ضعي زهرات القرنبيط في الماء المغلي مع الكمون والملح لمدة 5 إلى 7 دقائق فقط. يجب ألا ينضج تماماً (نصف سلقة) حتى لا يتفتت أثناء القلي. ارفعيه وصفيه فوراً.

تجهيز الخلطة: في وعاء عميق، اخلطي البيض مع التوابل والثوم، ثم أضيفي الحليب (أو الماء) تدريجياً. أضيفي الدقيق والنشا والقلب حتى تحصلي على قوام يشبه "عجينة الكريب" الثقيلة قليلاً، ثم أضيفي الخضرة المفرومة.

التغطية: اغمسي زهرات القرنبيط المسلوقة في الخلطة حتى تتغطى بالكامل.

القلي: في زيت غزير وساخن، ضعي القرنبيط واتركيه حتى يأخذ اللون الذهبي المحمر من جميع الجهات.

التصفية: يفضل وضعه على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

نصيحة ذهبية:

إذا أردتِ قرمشة "إضافية" تشبه قرمشة الدجاج المقلي، يمكنكِ وضع زهرات القرنبيط في طبق دقيق جاف (مبهر بملح وكمون) فور خروجها من العجينة السائلة وقبل وضعها في الزيت مباشرة.