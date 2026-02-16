قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
رنا عصمت

القرنبيط المقلي "البيتي" له سر خاص ليصبح مقرمشاً من الخارج وطرياً من الداخل دون أن يمتص الكثير من الزيت. 

لذا نقدم إليك الطريقة التقليدية والمضمونة للقرنبيط، على طريقة الشيف ثريا الألفي.

طريقة عمل القرنبيط المقلي..

أحلى من الاستربس والناجتس».. طريقة عمل القرنبيط الكرسبي في المنزل | المصري اليوم

المكونات الأساسيّة:

ثمرة قرنبيط متوسطة: مقطعة لزهرات صغيرة.

للسلق: ماء مغلي، ملعقة كبيرة كمون (أساسي لمنع الانتفاخ)، وملعقة ملح.

مكونات الخلطة (العجينة):

الدقيق: كوب ونصف.

النشا: ملعقتان كبيرتان (سر القرمشة).

البيض: 2 إلى 3 حبات.

الخضرة: حزمة صغيرة من (الكزبرة والشبت) مفرومة ناعم.

السائل: نصف كوب حليب أو ماء (لضبط القوام).

التوابل: ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، شطة (حسب الرغبة)، وفصين ثوم مهروس.

خطوات التحضير:

السلق: ضعي زهرات القرنبيط في الماء المغلي مع الكمون والملح لمدة 5 إلى 7 دقائق فقط. يجب ألا ينضج تماماً (نصف سلقة) حتى لا يتفتت أثناء القلي. ارفعيه وصفيه فوراً.

تجهيز الخلطة: في وعاء عميق، اخلطي البيض مع التوابل والثوم، ثم أضيفي الحليب (أو الماء) تدريجياً. أضيفي الدقيق والنشا والقلب حتى تحصلي على قوام يشبه "عجينة الكريب" الثقيلة قليلاً، ثم أضيفي الخضرة المفرومة.

التغطية: اغمسي زهرات القرنبيط المسلوقة في الخلطة حتى تتغطى بالكامل.

القلي: في زيت غزير وساخن، ضعي القرنبيط واتركيه حتى يأخذ اللون الذهبي المحمر من جميع الجهات.

التصفية: يفضل وضعه على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

نصيحة ذهبية:

إذا أردتِ قرمشة "إضافية" تشبه قرمشة الدجاج المقلي، يمكنكِ وضع زهرات القرنبيط في طبق دقيق جاف (مبهر بملح وكمون) فور خروجها من العجينة السائلة وقبل وضعها في الزيت مباشرة.

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

