وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لسلاح السيف "شباب" بالتتويج بذهبية كأس العالم

هنأ وزير الشباب والرياضة ،جوهر نبيل ، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة الكابتن طارق الحسيني و منتخب مصر لسلاح السيف (شباب) عقب تتويجه بالميدالية الذهبية لفرق كأس العالم المقامة في داكار – السنغال، بعد فوز مستحق في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بنتيجة 45–29.

وأشاد الوزير بالأداء القوي التي ظهر بها اللاعبون طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة رياضة السلاح في مصر، ويبرهن على نجاح خطط إعداد وصقل المواهب الشابة القادرة على تمثيل مصر بقوة في مختلف المحافل الدولية.

ومثّل منتخب مصر في البطولة كل من أدهم شلبي، وعلي دويدار، وعمر دويدار، وعلي عطية، حيث قدم الرباعي مستويات مميزة توّجت بحصد اللقب عن جدارة واستحقاق، ليواصل سلاح السيف المصري تألقه على الساحة العالمية ويؤكد ريادة مصر في اللعبة.