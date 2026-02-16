الشيخ أبو بكر أحمد يبحث ملفات التنمية والتعايش مع رئيس وزراء الهند

استقبل رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي اليوم، مفتي عام الهند، الشيخ أبوبكر أحمد، بحضور الشيخ عبد الرحمن سكرتير جمعية علماء كيرالا (سمستا)، وسعادة مستشار الأمن القومي أجيت دوفال.والشيخ عبد الحكيم الأزهري.

​تناول اللقاء حواراً معمقاً حول القضايا الوطنية الراهنة، مستلهماً الرؤى من نتائج "رحلة كيرالا"، حيث تم التركيز على العلاقة الحيوية بين جودة التعليم، والرفاه الاجتماعي، والتقدم القومي.

وأعرب رئيس الوزراء خلال الجلسة عن تقديره الكبير للدور العالمي والمحوري الذي تقوم به "جامعة مركز الثقافة السنية" ومنظمة "سمستا"، مشيداً بإسهاماتهما في رفع اسم الهند دولياً عبر بوابة الخدمات التعليمية والإنسانية.

​مطالب حيوية لتعزيز التعليم والتراث.

وشهدت الجلسة طرح عدد من المبادرات والملفات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة، حيث شملت المباحثات:

​الملف الأكاديمي: المطالبة بإعادة العمل بـ "منحة مولانا آزاد الوطنية"، والتوسع في مركز مليبار التابع لجامعة عليكره الإسلامية (AMU).

​صون الهوية: التأكيد على ضرورة حماية المواقع التراثية الإسلامية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المؤسسات العلمية في شمال الهند، وفي مقدمتها جامعة الأشرفية في مباركفور.

​البنية التحتية: تحسين سبل الربط اللوجستي وتطوير المرافق في مراكز الزيارات الدينية بجنوب الهند لدعم الاحتياجات الإقليمية بجهد وطني متكامل.

​مؤشر السعادة والوئام الوطني.

وفي سياق تعزيز الاستقرار المجتمعي، جرى التأكيد على أهمية وضع "مؤشر السعادة" كركيزة أساسية توازي في قيمتها النمو الاقتصادي، مع التشديد على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة المركزية ومختلف الأقليات في البلاد.



​واختتم اللقاء بالتأكيد على أن مستقبل الهند المزدهر يكمن في الحوار المباشر والسياسات الشاملة التي تعالج هموم جميع المكونات تحت مظلة العدل والتفاهم المتبادل، وصولاً إلى بناء وطن يسوده الرخاء والوئام لجميع مواطنيه.