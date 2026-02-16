قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

رنا عصمت

يعد مشروب السوبيا من المشروبات الأساسية لشهر رمضان كما انه يحتوى على العديد من الفوائد الصحية كما انه يساعد على تقليل الشعور بالعطش اثناء الصيام.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد السوبيا وفقا لموقع هيلثى.

1- تقلل من الشعور بالعطش أثناء الصيام.

2- تعمل على تقوية الجهاز المناعى للشخص نظرًا لاحتوائها على فيتامين (هـ).

3- مفيدة جدًا خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى القولون، حيث تعتبر السوبيا من الملينات الطبيعية.

4- تساعد السوبيا فى تسهيل عملية الهضم.

5- تعتبر السوبيا علاج جيد جدًا للإمساك.

6- تقلل من مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم.

7- تعتبر السوبيا منشطة جدًا لعمل الغدة الدرقية نظرًا لاحتوائها على فيتامين (أ).

8- تمد الجسم بالطاقة والحيوية التى يفتقدها خل ساعات الصيام.

9- تعتبر السوبيا مشروب ممتاز للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم (الأنيميا) فهى تعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء.

10- تعطى السوبيا شعورًا بالشبع والإمتلاء وهو ما يفيد الشخص أثناء ساعات الصيام الطويلة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

