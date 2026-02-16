هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

بدأت شركة Honor بالترويج لجهازها اللوحي الرائد الجديد MagicPad 4، قبل إطلاقه المتوقع في الصين في الأول من أبريل. ويأتي هذا الجهاز بعد سلسلة MagicPad 3، بالتزامن مع استعداد Honor لعرض هاتفها القابل للطي Magic V6 وهاتفها الروبوتي في مؤتمر MWC 2026 في برشلونة.

يتميز جهاز MagicPad 4 بشاشة مقاس 12.3 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز. من المفترض أن يتيح معدل التحديث العالي هذا تصفحًا أكثر سلاسة، وأداءً أفضل في الألعاب، واستجابة أسرع في جميع التطبيقات.

ستزود Honor الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 من أحدث سلسلة، على الأرجح Snapdragon 8 Gen 5 استنادًا إلى الشائعات الحالية. يُستخدم هذا المعالج حاليًا في العديد من الهواتف الذكية، ويُقال إنه سيُستخدم أيضًا في جهاز Lenovo Legion Y700 2026 اللوحي القادم.

ميزات جهاز MagicPad 4

في حال تأكد ذلك، سيُصنف MagicPad 4 ضمن أقوى أجهزة Android اللوحية المعلن عنها حتى الآن، لقدرته على تشغيل الألعاب المكثفة، وتعدد المهام، والتطبيقات ذات المتطلبات العالية. يحتوي MagicPad 4 على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير على الأقل، مع الحفاظ على سُمك أقل من 5 ملم.

في السياق نفسه لم تكشف الشركة عن المواصفات الكاملة أو تفاصيل التسعير؛ ومع ذلك، فإن التسجيل مقابل جنيه إسترليني واحد يمنحك قسيمة خصم مبكر بقيمة 100 جنيه إسترليني، والتي من المحتمل أن يتمكن المستخدمون من استخدامها بعد فترة وجيزة من إطلاق MagicPad 4 في MWC برشلونة (من 2 إلى 5 مارس).