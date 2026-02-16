قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

بدأت شركة Honor بالترويج لجهازها اللوحي الرائد الجديد MagicPad 4، قبل إطلاقه المتوقع في الصين في الأول من أبريل. ويأتي هذا الجهاز بعد سلسلة MagicPad 3، بالتزامن مع استعداد Honor لعرض هاتفها القابل للطي Magic V6 وهاتفها الروبوتي في مؤتمر MWC 2026 في برشلونة.

جهاز MagicPad 4

يتميز جهاز MagicPad 4 بشاشة مقاس 12.3 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز. من المفترض أن يتيح معدل التحديث العالي هذا تصفحًا أكثر سلاسة، وأداءً أفضل في الألعاب، واستجابة أسرع في جميع التطبيقات.
ستزود Honor الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 من أحدث سلسلة، على الأرجح Snapdragon 8 Gen 5 استنادًا إلى الشائعات الحالية. يُستخدم هذا المعالج حاليًا في العديد من الهواتف الذكية، ويُقال إنه سيُستخدم أيضًا في جهاز Lenovo Legion Y700 2026 اللوحي القادم. 

في حال تأكد ذلك، سيُصنف MagicPad 4 ضمن أقوى أجهزة Android اللوحية المعلن عنها حتى الآن، لقدرته على تشغيل الألعاب المكثفة، وتعدد المهام، والتطبيقات ذات المتطلبات العالية. يحتوي MagicPad 4 على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير على الأقل، مع الحفاظ على سُمك أقل من 5 ملم.

في السياق نفسه لم تكشف الشركة عن المواصفات الكاملة أو تفاصيل التسعير؛ ومع ذلك، فإن التسجيل مقابل جنيه إسترليني واحد يمنحك قسيمة خصم مبكر بقيمة 100 جنيه إسترليني، والتي من المحتمل أن يتمكن المستخدمون من استخدامها بعد فترة وجيزة من إطلاق MagicPad 4 في MWC برشلونة (من 2 إلى 5 مارس).

شركة Honor سلسلة MagicPad 3 معالج Snapdragon 8 جهاز Lenovo Legion Y700 2026 اللوحي المواصفات الكاملة أجهزة Android أجهزة Android اللوحية

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء الجديد

إسماعيل كمال من الصعيد إلى جنوب سيناء.. ورؤية جديدة لتنمية أرض الفيروز

محافظ البحر الاحمر

كل ما تريد معرفته عن محافظ البحر الأحمر الجديد.. الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي

محافظة سوهاج

14 مشروعًا وقروضا حسنة لدعم الأولى بالرعاية بسوهاج.. تحرك رسمي من التضامن

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

