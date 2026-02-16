أربيلوا يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق المسافرة إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا في مباراة الذهاب من الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مفاجآت لافتة بضم لاعبين شباب من الفريق الرديف.

وبرز في القائمة أسماء خوان مارتينيز وتياجو بيتارتش، اللذين غابا عن مباراة الهزيمة القاسية أمام بنفيكا في الدوري البرتغالي (4-2)، ويأتي استدعاؤهما لتعويض غيابات مؤثرة في صفوف الفريق.

خوان مارتينيز سيعزز خط الدفاع بعد غياب راؤول أسينسيو بسبب الإيقاف، ومع استمرار غياب إيدير ميليتاو، تصبح خيارات قلب الدفاع محدودة بين هويسن وروديجر، ما يجعل وجوده ضروريًا.

أما تياجو بيتارتش، فسيعوض غياب جود بيلينجهام المصاب وسيكون أحد البدلاء، إلى جانب سيستيرو الذي تم استدعاؤه مجددًا بعد مشاركته الأخيرة في الدقائق الأخيرة من مباراة لشبونة.

كما يغيب البرازيلي رودريجو بسبب الطرد في المباراة السابقة، فيما يقتصر الصراع على مركز الجناح الأيمن بين إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو لتعويض غياب أسينسيو.

وفي خطوة غير متوقعة، سيشارك ترينت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن، بعد تعافيه من الإصابة، ليضيف القوة والخبرة في خط الدفاع، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام ريال سوسيداد.

وتضم قائمة ريال مدريد لمواجهة بنفيكا كلًا من:

حراس المرمى: كورتوا – لونين – فران جونزاليس

خط الدفاع: كارفاخال – ألابا – أرنولد – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – روديجر – ميندي – هويسن – خوان مارتينيز

خط الوسط: كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو – تياجو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – مبابي – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – ماستانتونو.