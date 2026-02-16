قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
english EN
ديني

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

شهر رمضان
شهر رمضان
أحمد سعيد

يبحث كثير من الناس عن موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أنه يوافق يوم الخميس 19 فبراير المقبل، ويعد أول يوم من شهر الصيام بمثابة احتفالية لما يحلمه من أجواء إيمانية بين الأقارب وينتظره الناس بشغف كبير من أجل إقامة صلاة التراويح، كما يرغب كثيرون في معرفة موعد الإفطار في أول يوم من رمضان.

موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت استطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وكانت أظهرت الحسابات الفلكية الأولية، موعد أول يوم من رمضان 2026 في مصر وسيكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان سيكون في الساعة 5:47 مساءً، بينما تبدأ ساعات الصيام من الفجر في الساعة 5:04 صباحًا، مع مواعيد الشروق والظهر والعصر والعشاء كما يلي: الشروق 6:31، الظهر 12:09، العصر 3:21، والعشاء 7:04.

ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان

كما يتساءل البعض عن عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان 2026، ووفقا لموقع هيئة المساحة المصرية سيكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات كالآتي:

  • القاهرة: 5:05 ص 
  • الإسكندرية: 5:11 ص 
  • أسوان: 4:57 ص
  • مطروح: 5:21 ص 
  • الغردقة: 4:54 ص 
  • شرم الشيخ: 4:53 ص

وأما عن موعد أذان المغرب في أول يوم من شهر رمضان في أول أيام رمضان بالقاهرة وعدد من المحافظات على النحو التالي:

  • القاهرة: 5:46 م 
  • الإسكندرية: 5:50 م 
  • أسوان: 5:45 م 
  • مطروح: 6:00 م 
  • الغردقة: 5:38 م
  • شرم الشيخ: 5:36 م

وبحسبة بسيطة فإن ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر سيكون قرابة 12 ساعة و41 دقيقة، ولكن تختلف عدد ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام عبر طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

أدعية شهر رمضان من الكتاب والسنة “المأثورة”

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ"، اللهم ابارك لنا في شهر رجب وشعبان، وأعنا على الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك.
اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، وَرِضْوَانِ مِنَ الرَّحْمَنِ
"اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، وَرِضْوَانِ مِنَ الرَّحْمَنِ"، اللهم اجعل شهر رمضان آمنًا ومؤمنًا ومسلمًا، وارزقنا رضوانًا من عندك يا رحمن.
-اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا
-اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا"، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاغفر لنا ذنوبنا واعتق رقابنا من النيران يا رحمن.
-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
-اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وهذا الدعاء يدعو الله للحفظ والحماية والتوفيق في الدنيا والآخرة، ويشير إلى أهمية العفو والعافية في الحياة اليومية والتقرب إلى الله.

