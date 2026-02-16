قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا

أرشيفية
القسم الخارجي

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مدينة جنيف السويسرية، برفقة وفد دبلوماسي وتقني، للانخراط في الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود دولية لحل القضايا العالقة حول برنامج إيران النووي.

وأفاد مراسل وكالة "إرنا" بأن عراقجي سيجري خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، إضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وذلك لتبادل الآراء حول سبل تحقيق تقدم ملموس في الملف النووي.

كما يتضمن جدول أعمال الوزير إلقاء كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بنزع السلاح، في خطوة تهدف إلى التأكيد على التزام إيران بالمعايير الدولية في هذا المجال.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، بمشاركة وساطة عمانية تهدف إلى تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الطرفين.

وكانت الجولة الأولى قد عقدت في 6 فبراير 2026 بمدينة مسقط العمانية، حيث تم تبادل وجهات النظر والملاحظات عبر الوساطة العمانية، ووصف الطرفان تلك اللقاءات بأنها "مثمرة"، مع التأكيد على الرغبة في استمرار النقاش للوصول إلى حلول عملية.

وأشارت المصادر الإيرانية إلى أن وفد بلادها يشارك في المفاوضات بروح جدية ومسؤولية عالية، مع التأكيد على أن إحراز تقدم يتطلب استعداداً سياسياً ملموساً من الجانب الأمريكي.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف سابقًا التفاوض مع إيران بأنه "تحدٍ صعب"، وأشار إلى أن بلاده قامت بتحريك "قوة بحرية كبيرة" إلى المنطقة كجزء من استعداداتها، محذرًا من أن عدم التوصل إلى اتفاق متوازن قد يؤدي إلى تصعيد التوترات.

