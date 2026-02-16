قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي
سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك
هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعًا الأحد، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، شهد الاجتماع الاستقرار بالإجماع على استمرار معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، مع تجميد ملف التعاقد مع مدرب أجنبي في ظل الأزمة المالية الحالية.

وواصل، كما قرر المجلس اعتماد صرف مكافآت مالية للاعبين بعد التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، تقديرًا للأداء والنتائج التي حققها الفريق مؤخرًا.

واختتم، كما استقر مجلس الزمالك على تحديد موعد أقصاه يونيو المقبل لحل كافة القضايا المتعلقة بإيقاف القيد  والتي صدرت فيها أحكام نهائية.

