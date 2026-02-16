كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعًا الأحد، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، شهد الاجتماع الاستقرار بالإجماع على استمرار معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، مع تجميد ملف التعاقد مع مدرب أجنبي في ظل الأزمة المالية الحالية.

وواصل، كما قرر المجلس اعتماد صرف مكافآت مالية للاعبين بعد التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، تقديرًا للأداء والنتائج التي حققها الفريق مؤخرًا.

واختتم، كما استقر مجلس الزمالك على تحديد موعد أقصاه يونيو المقبل لحل كافة القضايا المتعلقة بإيقاف القيد والتي صدرت فيها أحكام نهائية.