نبيل عيسى ضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" رمضان 2026

يحلّ الفنان نبيل عيسى ضيف شرف على أحداث مسلسل "المتر سمير" والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، في مشاركة خاصة ينتظرها الجمهور لما يتمتع به من حضور مميز وأداء لافت. المسلسل من بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، ويشاركه البطولة كل من محمد عبد الرحمن، أوتاكا، إلى جانب مجموعة من النجوم. ويحمل العمل توقيع المؤلف ممدوح متولي، مع إشراف عام على الكتابة لكل من فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج خالد مرعي، وإنتاج أمير شوقي. ومن المتوقع أن يقدم المسلسل جرعة كوميدية اجتماعية خلال أحداثه، خاصة مع توليفة الأبطال وصُنّاع العمل، فيما يشكل ظهور نبيل عيسى كضيف شرف إضافة مميزة لأحداث المسلسل، التي تدور في إطار درامي مشوّق ممزوج بالكوميديا. ومن المنتظر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل الكاملة للعمل وموعد طرح البرومو الرسمي قبل انطلاق الموسم الرمضاني.