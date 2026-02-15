موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرتها الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا وتخفيف الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.



موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات سيكون مرتبطًا بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد على الرئيس خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن الزيادة ستكون غير اعتيادية لتعكس التقدير للدور الحيوي للموظفين والعاملين بالقطاع الصحي والتعليم.



منحة التموين الجديدة: 400 جنيه لكل أسرة

في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، تم تخصيص منحة نقدية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما يحصل 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” على 400 جنيه إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بإجمالي تكلفة 4 مليارات جنيه.

وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع الاستعداد لإعلان موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بما يضمن استفادة المواطنين بشكل متزامن من جميع أشكال الدعم.



دعم الصحة والعلاج على نفقة الدولة

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل من المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، على أن يستمر الدعم حتى شهر يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضمان علاج كل الحالات الحرجة قبل عيد الفطر.

كما تشمل الحزمة 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل، لتوفير التغطية الصحية المتكاملة لعدد سكان المحافظة الذي يبلغ نحو 7 ملايين نسمة، مع تحمل الدولة قيمة اشتراكات غير القادرين.

دعم الفلاح وسرعة تنفيذ “حياة كريمة”

تضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد أردب القمح المحلي، مع رفع السعر من 2200 إلى 2350 جنيهًا لدعم الفلاح المصري وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية في قرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.

متى سيتم صرف زيادة المرتبات والمعاشات؟

بحسب تصريحات رئيس الوزراء، سيتم الإعلان عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بشكل رسمي عقب الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة وعرضه على الرئيس، على أن تكون الزيادة مرضية وتراعي تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي مباشرة إلى المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وتعتبر هذه الحزمة الفرصة الأولى لملايين الأسر للاستفادة من دعم نقدي مباشر قبل رمضان وعيد الفطر، مع ضمان استمرار الدعم الاجتماعي وتحسين دخول الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يرسخ التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.