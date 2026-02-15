قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرتها الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا وتخفيف الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات سيكون مرتبطًا بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد على الرئيس خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن الزيادة ستكون غير اعتيادية لتعكس التقدير للدور الحيوي للموظفين والعاملين بالقطاع الصحي والتعليم.


 

منحة التموين الجديدة: 400 جنيه لكل أسرة

في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، تم تخصيص منحة نقدية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

 كما يحصل 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” على 400 جنيه إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بإجمالي تكلفة 4 مليارات جنيه.

وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع الاستعداد لإعلان موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بما يضمن استفادة المواطنين بشكل متزامن من جميع أشكال الدعم.

المرتبات والمعاشات

دعم الصحة والعلاج على نفقة الدولة

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل من المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، على أن يستمر الدعم حتى شهر يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضمان علاج كل الحالات الحرجة قبل عيد الفطر.

كما تشمل الحزمة 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل، لتوفير التغطية الصحية المتكاملة لعدد سكان المحافظة الذي يبلغ نحو 7 ملايين نسمة، مع تحمل الدولة قيمة اشتراكات غير القادرين.

دعم الفلاح وسرعة تنفيذ “حياة كريمة”

تضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد أردب القمح المحلي، مع رفع السعر من 2200 إلى 2350 جنيهًا لدعم الفلاح المصري وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية في قرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.

متى سيتم صرف زيادة المرتبات والمعاشات؟

بحسب تصريحات رئيس الوزراء، سيتم الإعلان عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بشكل رسمي عقب الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة وعرضه على الرئيس، على أن تكون الزيادة مرضية وتراعي تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي مباشرة إلى المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وتعتبر هذه الحزمة الفرصة الأولى لملايين الأسر للاستفادة من دعم نقدي مباشر قبل رمضان وعيد الفطر، مع ضمان استمرار الدعم الاجتماعي وتحسين دخول الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يرسخ التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادا لرمضان

الفدية

هل يجوز إخراج فدية الصيام دفعة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: المصريون خرجوا من تجربة جائحة كورونا بدرس بالغ القسوة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد