الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو

علق الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، على خسارة فريقه من رايو فاليكانو، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال سيميوني، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "كانوا أفضل منا طوال المباراة، ولم تتح لنا أي فرصة حقيقية للتسجيل، الأمر لا يتعلق بالحماس أو الرغبة".

وأضاف: "افتقدنا للحلول داخل الملعب، لم تكن لدينا هجمات مرتدة سريعة أو تمريرات حاسمة جيدة، لقد لعبنا بشكل سيء، بينما استغلوا هم الفرص بشكل أفضل".

ورفض سيميوني فكرة اختلاف الدوافع بين بطولتي الدوري والكأس، مختتما: "لا أعتقد أن مستوانا في الدوري مرتبط بالحافز، نحن نلعب دائمًا بنفس الرغبة، لكن الأداء اليوم لم يكن جيدًا".