لعنة برشلونة تصيبه.. أتلتيكو مدريد يخسر بثلاثية من فاليكانو في الليجا

خسر فريق أتلتيكو مدريد من نظيره رايو فاليكانو، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

جاءت ثلاثية رايو فاليكانو عن طريق فران بيريز وأوسكار فالانتين ونويل ميندي في الدقائق 40، 45، 76.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

اوبلاك - خيمينز - روجيري - لينجليت - مولينا - ميندوزا - كاردوسا - بيينا - نيكو - سورلوث - ألمادا.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز 16 برصيد 25 نقطة.

يذكر أن فريق أتلتيكو مدريد قد فاز برباعية نظيفة في المباراة الماضية على حساب برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.