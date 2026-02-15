قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
ديني

هل الحسابات الفلكية تُغني عن الرؤية الشرعية للهلال؟.. أمين الفتوى يجيب

رؤية الهلال
رؤية الهلال
محمد شحتة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: ازاي بنبص للعلاقة ما بين رؤية الهلال اللي هي الرؤية الشرعية وما بين الحسابات الفلكية؟ هل هي علاقة تكامل ولا طالما حُسم فلكيًا يبقى الأمر انتهى؟ وهل شرعًا بتنظروا للمسألة إزاي؟.

وأكد أمين الفتوى، أن بعض الناس يعتقد أنه ما دمنا في النتيجة كل شهر بنلاقيه واحد في الشهر، إذن الحسابات الفلكية أغنتنا عن الرؤية الشرعية، ولكن الحقيقة أن هذا خطأ، مستشهدًا بما حدث في شهر شوال العام الماضي حين كان المفترض فلكيًا أن يكون رمضان 29 يومًا، ولكن عند الاستطلاع لم يُرَ الهلال، فأُعلن أن اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن هذه المسألة تم بحثها منذ عقود، حيث قرر مجمع البحوث الإسلامية ومؤتمر جدة عام 1966 ضوابط واضحة للتعامل مع الحساب الفلكي، مؤكدًا أهمية توعية الناس بهذه القواعد حتى لا يختلط الأمر عليهم.

وأشار إلى أن العلماء قرروا أن الحساب الفلكي إذا أثبت أن الهلال لم يولد بعد فهذه حجة قاطعة لا تحتاج إلى نقاش، بمعنى أنه لو قال الحساب إن الهلال لم يولد، ثم جاء من يشهد أنه رآه، تُرد شهادته لأنه يكون قد توهم رؤية شيء غير موجود أصلًا، فهنا الحساب الفلكي ينفي وجود الهلال نفيًا قطعيًا.

وأضاف أنه إذا أثبت الحساب الفلكي أن الهلال قد وُلد بالفعل وله فترة مكوس، ففي هذه الحالة يتم الاستطلاع، فإن رُئي الهلال أعلنت بداية الشهر، وإن لم يُرَ يكون اليوم التالي متممًا للشهر السابق، عملًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وفي رواية: «فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين»، مؤكدًا أن الرؤية الشرعية هي المعتبرة شرعًا، وأن الحساب يُستأنس به من حيث النفي لا الإثبات.

وأكد أن عملية الرؤية لا تتم من مكان واحد، بل من خلال لجان متعددة منتشرة في شمال الجمهورية وجنوبها، ترفع تقاريرها فور انتهاء فترة المكس، ثم يُعرض الأمر على فضيلة المفتي لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما ورد من تقارير، لافتًا إلى أن فهم هذه المسائل من الجانب الفقهي أمر مهم، خاصة مع ترقب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك كل عام.

الفتوى دار الإفتاء رؤية الهلال الأهلة شهر رمضان الحسابات الفلكية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

