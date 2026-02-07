قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
الدنيا مش مستاهلة مشاحنات .. نشوى مصطفى تدعم هند صبري بكلمات مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل رؤية الهلال في أي بلد تلزم جميع البلاد بالصوم ؟.. د. عطية لاشين يجيب

هل رؤية الهلال في أي بلد تلزم جميع البلاد بالصوم ؟
هل رؤية الهلال في أي بلد تلزم جميع البلاد بالصوم ؟
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية، يقول السائل: هل يجب صوم جميع البلاد الإسلامية إذا رُئي الهلال في بلد من هذه البلدان، أم أن لكل بلد رؤيتها؟.

وأجاب لاشين قائلًا: إن الله تعالى أوجب صيام شهر رمضان بنص القرآن الكريم في قوله سبحانه: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، كما أكدت السنة النبوية ذلك بقول النبي ﷺ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا).

وأوضح أن الوحدة من أهم سمات الأمة الإسلامية، وقد نص القرآن الكريم عليها في أكثر من موضع، منها قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)، وقوله سبحانه: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)، كما نهى الله عز وجل عن التفرق والتحزب، وذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا.

وبيّن عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن لهذه الوحدة مظاهر عديدة، منها صلاة الجماعة والجمعة والعيدين، والحج إلى بيت الله الحرام، والقبلة الواحدة، والكتاب الواحد، والنبي الواحد، والإله الواحد الأحد.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في مسألة توحيد زمن الصوم بين البلاد الإسلامية على عدة أقوال؛ أولها ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة، وبعض فقهاء الشافعية، حيث قالوا إن لكل بلد رؤيته الخاصة ولا تلزم رؤية غيره، واستدلوا بحديث كريب المشهور الذي رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتد برؤية أهل الشام للهلال، وقال: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.

وأوضح أن هذا الحديث يمكن فهمه في سياق زمنه، حيث لم تكن وسائل الاتصال متاحة لمعرفة الرؤية في سائر البلدان، بخلاف ما هو موجود في العصر الحالي من وسائل اتصال حديثة جعلت العالم كقرية واحدة.

وبين أن القول الثاني ذهب إليه الإمام الليث، والمالكية، والحنابلة، وهو المشهور عند الحنفية، ويرى أصحابه أن رؤية الهلال في أي بلد تلزم جميع البلاد بالصوم، مستدلين بعموم النصوص القرآنية والحديثية الآمرة بالصيام عند رؤية الهلال.

كما أوضح أن القول الثالث، وهو قول أكثر فقهاء الشافعية، توسط بين الرأيين، فقال إن رؤية الهلال تلزم البلاد المتقاربة في المطالع، أما البلاد المتباعدة فلكل بلد رؤيته.

وأوضح لاشين أن القول الراجح عنده هو أنه متى رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم إذا كان مطلع الشمس واحدًا.

فتاوى رمضان رؤية الهلال صيام رمضان الأزهر توحيد الصوم لجنة الفتوى بالأزهر عطية لاشين ا صلاة الجماعة لجنة الفتوى صيام شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

خالد عبد العزيز

بالصور | خالد عبد العزيز يكشف آليات الرقابة على جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

خالد عبد العزيز

بالصور | خالد عبد العزيز: سلامة الغذاء تشرف تطوعا على وجبات التحالف الوطني في رمضان 2026

خالد عبد العزيز

خالد عبد العزيز يكشف مصادر تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي: اشتراكات الأعضاء ومنح بسيطة فقط

بالصور

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد