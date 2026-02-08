مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 8 فبراير 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الـ25، ولقاء الزمالك أمام زيسكو يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سانت إيلوا لوبوبو X صن داونز – الساعة 3 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 5

ريفـرز يونايتد X بيراميدز – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 8

الملعب المالي X الترجي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

أوتوهـو X ستيلينبوش – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 8

كايزر تشيفز X المصري – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 6

زيسكو يونايتد X الزمالك – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 2

نيروبي يونايتد X الوداد – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 3

سان بيدرو X اتحاد العاصمة – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

سينجيدا بلاك ستارز X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

أولمبيك آسفي X ديوليبا أي سي – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون X كريستال بالاس – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 9

ليفربول X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD



مواعيد الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس X خيتافي – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 5

أتلتيك بيلباو X ليفانتي – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد الدوري الإيطالي

بولونيا X بارما – الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD

ليتشي X أودينيزي – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 1 HD

ساسولو X إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد الدوري الفرنسي

نيس X موناكو – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 4

أنجييه X تولوز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 5

أوكسير X باريس سان جيرمان – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

باريس سان جيرمان X مارسيليا – الساعة 9:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد الدوري الألماني

كولن X لايبزيج – الساعة 4:30 عصراً

بايرن ميونخ X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء







