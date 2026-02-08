قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-2-2026 .. والقنوات الناقلة

ليفربول ومانشيستر سيتي
ليفربول ومانشيستر سيتي
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 8 فبراير 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، أبرزها قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الـ25، ولقاء الزمالك أمام زيسكو يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

  • سانت إيلوا لوبوبو X صن داونز – الساعة 3 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 5
  • ريفـرز يونايتد X بيراميدز – الساعة 6 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 8
  • الملعب المالي X الترجي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
     

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

  • أوتوهـو X ستيلينبوش – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 8
  • كايزر تشيفز X المصري – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 6
  • زيسكو يونايتد X الزمالك – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 2
  • نيروبي يونايتد X الوداد – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 3
  • سان بيدرو X اتحاد العاصمة – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • سينجيدا بلاك ستارز X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
  • أولمبيك آسفي X ديوليبا أي سي – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

  • برايتون X كريستال بالاس – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 9
  • ليفربول X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 
     

مواعيد الدوري الإسباني

  • ديبورتيفو ألافيس X خيتافي – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 5
  • أتلتيك بيلباو X ليفانتي – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
  • أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
  • فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد الدوري الإيطالي

  • بولونيا X بارما – الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD
  • ليتشي X أودينيزي – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 1 HD
  • ساسولو X إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
  • يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد الدوري الفرنسي

  • نيس X موناكو – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 4
  • أنجييه X تولوز – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 5
  • أوكسير X باريس سان جيرمان – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • لوهافر X ستراسبورج – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
  • باريس سان جيرمان X مارسيليا – الساعة 9:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
     

مواعيد الدوري الألماني

  • كولن X لايبزيج – الساعة 4:30 عصراً
  • بايرن ميونخ X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء


 


 

الدورى الانجليزى الدورى الاسبانى دورى ابطال افريقيا الكونفدرالية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

الخصوبة

للرجال فقط .. طرق الوقاية من ضعف الخصوبة

شوربة الطماطم

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد