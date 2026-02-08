قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس سنة عقوبة التقاط صور وفيديوهات للأشخاص دون علمهم.. تفاصيل
متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. استشارية أسرية توضح
التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في كأس الكونفدرالية
بعد قليل| بدء أولى جلسات استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟
لسه خارجة من المعرض.. اشتعال سيارة على طريق بنها شبرا الحر
مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات والمنشآت الطبية والنازحين في السودان
ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
يقترب من 8000 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر مع بداية 2026؟
رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة

تستعد ملاعب القارة الإفريقية لاستضافة جولة مثيرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام اليوم مجموعة من المباريات القوية التي ستجمع بين أندية بارزة في القارة.

 وتُذاع جميع المباريات على قنوات beIN SPORTS، التي توفر تغطية شاملة وحصرية لجميع اللقاءات.
 

سانت إيلوا لوبوبو ضد صن داونز
 

تبدأ منافسات اليوم بلقاء مثير يجمع بين فريق سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية وفريق صن داونز الجنوب إفريقي، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية.

  • موعد المباراة: الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة
  • القناة الناقلة: beIN SPORTS XTRA 5

يأمل فريق سانت إيلوا لوبوبو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب جنوب إفريقيا، بينما يسعى صن داونز لتأكيد قوته والابتعاد في صدارة مجموعته.

ريفرز يونايتد ضد بيراميدز

تتواصل الإثارة في الجولة ذاتها عندما يلتقي فريق ريفيرز يونايتد النيجيري مع فريق بيراميدز المصري، في مباراة حاسمة قد تغير ترتيب المجموعة.

  • موعد المباراة: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • القناة الناقلة: beIN SPORTS XTRA 8
     

بيراميدز يبحث عن الانتصار لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور القادم، بينما يسعى ريفرز يونايتد لاستغلال الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس المصري.
 

الملعب المالي ضد الترجي

في نفس التوقيت، يخوض فريق الملعب المالي مواجهة صعبة أمام نادي الترجي التونسي، الذي يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه القوية في البطولة.

  • موعد المباراة: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • القناة الناقلة: beIN Sports HD 2
     

المباراة تعد فرصة لكلا الفريقين لتعزيز موقفهما في جدول المجموعة، وسط توقعات بمواجهة تكتيكية قوية مليئة بالندية والإثارة.


 

