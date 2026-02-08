قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس سنة عقوبة التقاط صور وفيديوهات للأشخاص دون علمهم.. تفاصيل
متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. استشارية أسرية توضح
التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في كأس الكونفدرالية
بعد قليل| بدء أولى جلسات استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟
لسه خارجة من المعرض.. اشتعال سيارة على طريق بنها شبرا الحر
مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات والمنشآت الطبية والنازحين في السودان
ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
يقترب من 8000 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر مع بداية 2026؟
توك شو

رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات وعدم استقرار في حالة الطقس

منار عبد العظيم

 شهدت الأحوال الجوية في مختلف مناطق البلاد،حالة من الاضطرا  وعدم الاستقرار في حالة الطقس.

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

 وأوضحت أنه على الرغم من الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، فإن الأجواء ستظل باردة خلال ساعات الليل، مما يستدعي الانتباه وعدم التراخي في التعامل مع هذه التغيرات.

 وتؤكد الهيئة أن الطقس لا يزال شتويًا، ويشهد تغيرات سريعة بين الارتفاع والانخفاض، يصاحبها أحيانًا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تمر حاليًا بمرحلة انتقالية تشهد تذبذبًا واضحًا في درجات الحرارة، حيث ترتفع الحرارة نهارًا ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور بعض الأتربة العالقة في الجو.

مقارنة الطقس في مصر بدول العالم

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن حالة الطقس في مصر تُعد أفضل نسبيًا مقارنة بعدد من دول العالم، مشيرة إلى أن بعض دول المغرب العربي تشهد عواصف قوية وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة يصل إلى سالب 15 درجة مئوية، وهو ما يؤكد أن الأجواء في مصر لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

انخفاض طفيف في الحرارة وبرودة أشد ليلًا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، على أن تزداد برودة الأجواء خلال الليالي القادمة، خاصة اعتبارًا من ليلة الأربعاء والخميس، وهو ما يستدعي الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا.

تراجع الأتربة وتحسن الأجواء تدريجيًا

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن حدة الأتربة والرمال المثارة ستقل بشكل ملحوظ خلال اليوم الثلاثاء، على أن تختفي تمامًا بحلول يوم الأربعاء، بينما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى يوم الخميس، ليميل الطقس إلى الدفء النسبي خلال ساعات النهار.

نصيحة الأرصاد للمواطنين

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها بنصيحة واضحة للمواطنين، بضرورة عدم تخفيف الملابس، خاصة في فترات الليل، مؤكدة أن الطقس لا يزال شتويًا، وأن التسرع في ارتداء الملابس الخفيفة قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، خصوصًا مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

