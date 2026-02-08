محمد هاني: لاعبو الأهلي اعتادوا على الضغوط وكانوا على قدر المسؤولية

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري حقق هدف الأهلي بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الاهلي

وأضاف محمد هاني في تصريحات لموقع النادي الأهلي "أن الأهلي خاض مباراة صعبة أمام فريق شبيبة القبائل، واستطاع أن ينتزع الصعود لربع النهائي في ضوء الأجواء الصعبة ما بين ضغط المباريات والسفر.

وأشار هاني إلى أن لاعبي الأهلي اعتادوا على الضغوط، وكانوا على قدر المسؤولية في الجزائر، لافتًا إلى أن التأهل إلى ربع نهائي البطولة خطوة مهمة في مشوار الأهلي الإفريقي.

واختتم محمد هاني تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يواجه تحديات صعبة، وأن الفريق قادر على تحقيق أهدافه سواء على المستوى القاري أو المحلي.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

يذكر أن النادي الأهلي تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل.

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.