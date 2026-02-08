مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تطورات لافتة تتعلق بمستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، في ظل تزايد التكهنات حول احتمالية رحيله عن صفوف “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن الأسابيع القادمة قد تحمل قرارات مصيرية بشأن استمرار صلاح داخل أسوار أنفيلد، وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، التي تضع النجم المصري على رأس أولوياتها ليكون أحد الوجوه الأبرز للمسابقة في المرحلة المقبلة.

وأوضح موقع “ليفربول إيكو” أن محمد صلاح بات مرشحًا بقوة ليصبح أيقونة جديدة للدوري السعودي، خاصة في ظل العروض المالية الضخمة المطروحة، والتي قد تمنحه راتبًا يفوق دخله الحالي مع ليفربول عدة مرات، وهو ما قد يضع نهاية لمسيرة استمرت قرابة تسع سنوات داخل النادي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام السعودي يأتي في إطار البحث عن نجم عالمي قادر على ملء الفراغ المحتمل حال رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر، في ظل التوترات الأخيرة المرتبطة بإدارة ملف الانتقالات داخل الدوري السعودي، واعتراض النجم البرتغالي على بعض السياسات التنظيمية.

وفي المقابل، قد ترى إدارة ليفربول في الصفقة فرصة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، سواء من خلال تخفيف عبء الرواتب أو الحصول على مقابل انتقال ضخم، خاصة إذا تحركت الأندية السعودية بشكل رسمي خلال الأشهر المقبلة، مع رغبة النادي في حسم أي ملف قبل التحاق صلاح بمنتخب مصر للمشاركة في الاستحقاقات الدولية.

وعلى الصعيد الفني، يستعد محمد صلاح للمشاركة أساسيًا مع ليفربول في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، رغم تراجع أرقامه التهديفية هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، في وقت يواصل فيه مسيرته التاريخية بقميص الريدز، التي شهدت تسجيله 251 هدفًا منذ انضمامه من روما، والتتويج بعدة ألقاب محلية وقارية.