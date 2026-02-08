قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة .. فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب ضخمة | تفاصيل

فرص عمل بمشروع الضبعة
فرص عمل بمشروع الضبعة
خالد يوسف

لا تزال وزارة العمل مستمرة في توفير وظائف بمشروع الضبعة النووية، ضمن خطتها لتشغيل الشباب بالمشروعات القومية الكبرى، وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن استمرار الاختبارات والتقديم في فرص العمل المتاحة بمشروع الضبعة النووية، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» إحدى الشركات المنفذة للمشروع، حيث يعد مشروع الضبعة النووية أحد أهم المشروعات الاستراتيجية القومية، ويوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة برواتب مجزية.

توفير فرص عمل بمشروع الضبعة براتب 35 ألف جنيه

تواصل وزارة القوى العاملة فتح باب التقديم لفرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي، في عدد من التخصصات الحرفية والفنية، بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.

التخصصات المطلوبة لوظائف الضبعة

تشمل الوظائف المطلوبة، عددًا من التخصصات الفنية الأساسية، وهي:

ـ نجار مسلح.

ـ حداد مسلح.

ـ فورمجي.

ـ لحام أرجون.

ـ لحام كهرباء.

رواتب وظائف الضبعة النووية

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن رواتب وظائف الضبعة تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، وتصل إلى 35,000 جنيه شهريًا للحام أرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لمستوى المهارة والخبرة.

مزايا وظائف الضبعة النووية

أشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتاحة توفر حزمة من المزايا للمقبولين، تشمل:

ـ توفير سكن مناسب.

ـ تقديم 3 وجبات يوميا.

ـ توفير انتقالات داخلية.

ـ نظام عمل مرن (24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة).

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على وظائف مشروع الضبعة لا بد من ملء البيانات المطلوبة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، من هنـــــــــــــا.

ما موعد التقديم لوظائف الضبعة وإجراء الاختبارات؟

بدأ التقديم والاختبارات بوظائف مشروع الضبعة النووية، يوم الثلاثاء ويستمر لمدة أسبوع، بمقر الوزارة القديم الكائن 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

ويمكن للشباب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص الواعدة داخل أحد أكبر المشروعات القومية، حيث تحرص الوزارة على اختيار العمالة الفنية الماهرة وفق معايير دقيقة تضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

