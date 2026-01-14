قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمام الأكبر: الشيعة إخوة لأهل السُنة.. والأزهر صاحب مدرسة التقريب بين المذاهب
شاهد.. مباراة المغرب ونيجيريا في صنف نهائي أمم إفريقيا
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف مشروع الضبعة النووي 2026 برواتب مرتفعة ومزايا كاملة ومواعيد الاختبارات

وظائف مشروع الضبعة النووي 2026 برواتب مرتفعة ومزايا كاملة ومواعيد الاختبارات
وظائف مشروع الضبعة النووي 2026 برواتب مرتفعة ومزايا كاملة ومواعيد الاختبارات
عبد الفتاح تركي

وظائف مشروع الضبعة النووي 2026 .. تتصدر فرص العمل الجديدة بمشروع الضبعة النووي 2026 اهتمامات قطاع واسع من الباحثين عن وظائف مستقرة برواتب مجزية، خاصة في ظل ما يشهده المشروع القومي من توسعات متواصلة وحاجة دائمة إلى العمالة الفنية والمتخصصة.

يأتي هذا الاهتمام المتزايد بعد إعلان وزارة العمل عن إتاحة عدد من الوظائف الجديدة داخل المشروع، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في تنفيذ أعماله، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التشغيل وربط التدريب بسوق العمل الحقيقي داخل المشروعات الكبرى.

ويُعد مشروع الضبعة النووي أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية، لما له من دور محوري في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة، إلى جانب مساهمته في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفتح آفاق مهنية جديدة للشباب والفنيين وأصحاب الخبرات التخصصية.

واقرأ أيضًا:

مشروع الضبعة النووي

فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي 2026

أعلن وزير العمل محمد جبران، يوم الخميس الماضي، عن توافر فرص عمل جديدة داخل مشروع الضبعة النووي، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بالمشروع. 

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص تشغيل لائقة داخل المشروعات القومية، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على إتاحة فرص عمل حقيقية برواتب مناسبة وظروف عمل مستقرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين وأسرهم، ويعزز من مشاركة الكوادر المصرية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

الوظائف المتاحة في مشروع الضبعة النووي 2026

تضمنت الوظائف المعلنة مجموعة من المهن الفنية المطلوبة داخل مواقع العمل بالمشروع، وجاءت على النحو الآتي:

وظيفة حداد مسلح ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة نجار مسلح ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة فورمجي ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة فني تركيبات هياكل معدنية ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة لحام أرجون ويبدأ الراتب من 35.000 جنيه.

وظيفة لحام كهرباء ويبدأ الراتب من 25.000 جنيه.

مشروع الضبعة

وتعكس هذه الرواتب مدى احتياج المشروع إلى الكفاءات الفنية ذات الخبرة، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تتطلب مهارات عالية، وهو ما يفسر الفارق الواضح في الأجور بين بعض الوظائف وفقًا لطبيعة العمل ومستوى المهارة المطلوبة.

مواعيد اختبارات وظائف مشروع الضبعة النووي

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن التقديم لاختبارات شغل هذه الوظائف يبدأ من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، ويستمر حتى يوم 15 يناير 2026.

وأشارت إلى أن الاختبارات ستُعقد بمقر وزارة العمل الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين.

وأكدت أن عملية الاختيار ستعتمد على اجتياز الاختبارات الفنية المقررة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات العمل داخل المشروع.

مزايا العمل في مشروع الضبعة النووي 2026

يحصل المقبولون في وظائف مشروع الضبعة النووي على مجموعة من المزايا التي تجعل هذه الفرص من بين الأفضل في سوق العمل الحالي.

وتشمل هذه المزايا توفير ثلاث وجبات يوميًا للعاملين.

توفير سكن مناسب ومواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل. تطبيق نظام عمل يعتمد على 24 يوم عمل شهريًا مقابل 6 أيام راحة.

كما أوضحت وزارة العمل أنه سيتم تحديد رواتب أعلى لبعض الوظائف وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة، وهو ما يمنح العاملين حافزًا إضافيًا لتطوير مهاراتهم والارتقاء بمستواهم المهني داخل المشروع.

مشروع الضبعة النووي

أهمية فرص العمل في المشروعات القومية

تمثل فرص العمل التي يتيحها مشروع الضبعة النووي نموذجًا واضحًا لدور المشروعات القومية في دعم سوق العمل، وتوفير وظائف مستقرة بعقود واضحة ومزايا اجتماعية واقتصادية مناسبة.

كما تسهم هذه المشروعات في نقل الخبرات وتطوير المهارات الفنية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.

ويحرص عدد كبير من الشباب والفنيين على متابعة إعلانات التوظيف الخاصة بالمشروع، نظرًا لما يتمتع به من استقرار وظيفي ورواتب مجزية، إلى جانب كونه مشروعًا طويل الأجل يوفر فرص نمو مهني حقيقية للعاملين به.

مشروع الضبعة

وفي ظل استمرار تنفيذ مراحل المشروع المختلفة، من المتوقع الإعلان عن مزيد من فرص العمل خلال الفترة الآتية، بما يعزز من مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تشغيل واسعة في مختلف التخصصات.

وظائف مشروع الضبعة وظائف مشروع الضبعة النووي فرص عمل الضبعة النووي 2026 وظائف وزارة العمل اليوم رواتب مشروع الضبعة النووي مواعيد اختبارات الضبعة النووي التقديم لوظائف الضبعة وظائف فنية برواتب مجزية مشروع الضبعة النووي فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

بالصور

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏
أرخص 5 سيارات كهربائية‏

جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما
10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد