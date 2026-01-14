وظائف مشروع الضبعة النووي 2026 برواتب مرتفعة ومزايا كاملة ومواعيد الاختبارات

وظائف مشروع الضبعة النووي 2026 .. تتصدر فرص العمل الجديدة بمشروع الضبعة النووي 2026 اهتمامات قطاع واسع من الباحثين عن وظائف مستقرة برواتب مجزية، خاصة في ظل ما يشهده المشروع القومي من توسعات متواصلة وحاجة دائمة إلى العمالة الفنية والمتخصصة.

يأتي هذا الاهتمام المتزايد بعد إعلان وزارة العمل عن إتاحة عدد من الوظائف الجديدة داخل المشروع، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في تنفيذ أعماله، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التشغيل وربط التدريب بسوق العمل الحقيقي داخل المشروعات الكبرى.

ويُعد مشروع الضبعة النووي أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية، لما له من دور محوري في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة، إلى جانب مساهمته في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفتح آفاق مهنية جديدة للشباب والفنيين وأصحاب الخبرات التخصصية.

فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي 2026

أعلن وزير العمل محمد جبران، يوم الخميس الماضي، عن توافر فرص عمل جديدة داخل مشروع الضبعة النووي، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بالمشروع.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص تشغيل لائقة داخل المشروعات القومية، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على إتاحة فرص عمل حقيقية برواتب مناسبة وظروف عمل مستقرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين وأسرهم، ويعزز من مشاركة الكوادر المصرية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

الوظائف المتاحة في مشروع الضبعة النووي 2026

تضمنت الوظائف المعلنة مجموعة من المهن الفنية المطلوبة داخل مواقع العمل بالمشروع، وجاءت على النحو الآتي:

وظيفة حداد مسلح ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة نجار مسلح ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة فورمجي ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة فني تركيبات هياكل معدنية ويبدأ الراتب من 14.250 جنيهًا.

وظيفة لحام أرجون ويبدأ الراتب من 35.000 جنيه.

وظيفة لحام كهرباء ويبدأ الراتب من 25.000 جنيه.

وتعكس هذه الرواتب مدى احتياج المشروع إلى الكفاءات الفنية ذات الخبرة، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تتطلب مهارات عالية، وهو ما يفسر الفارق الواضح في الأجور بين بعض الوظائف وفقًا لطبيعة العمل ومستوى المهارة المطلوبة.

مواعيد اختبارات وظائف مشروع الضبعة النووي

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن التقديم لاختبارات شغل هذه الوظائف يبدأ من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، ويستمر حتى يوم 15 يناير 2026.

وأشارت إلى أن الاختبارات ستُعقد بمقر وزارة العمل الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين.

وأكدت أن عملية الاختيار ستعتمد على اجتياز الاختبارات الفنية المقررة، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات العمل داخل المشروع.

مزايا العمل في مشروع الضبعة النووي 2026

يحصل المقبولون في وظائف مشروع الضبعة النووي على مجموعة من المزايا التي تجعل هذه الفرص من بين الأفضل في سوق العمل الحالي.

وتشمل هذه المزايا توفير ثلاث وجبات يوميًا للعاملين.

توفير سكن مناسب ومواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل. تطبيق نظام عمل يعتمد على 24 يوم عمل شهريًا مقابل 6 أيام راحة.

كما أوضحت وزارة العمل أنه سيتم تحديد رواتب أعلى لبعض الوظائف وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة، وهو ما يمنح العاملين حافزًا إضافيًا لتطوير مهاراتهم والارتقاء بمستواهم المهني داخل المشروع.

أهمية فرص العمل في المشروعات القومية

تمثل فرص العمل التي يتيحها مشروع الضبعة النووي نموذجًا واضحًا لدور المشروعات القومية في دعم سوق العمل، وتوفير وظائف مستقرة بعقود واضحة ومزايا اجتماعية واقتصادية مناسبة.

كما تسهم هذه المشروعات في نقل الخبرات وتطوير المهارات الفنية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.

ويحرص عدد كبير من الشباب والفنيين على متابعة إعلانات التوظيف الخاصة بالمشروع، نظرًا لما يتمتع به من استقرار وظيفي ورواتب مجزية، إلى جانب كونه مشروعًا طويل الأجل يوفر فرص نمو مهني حقيقية للعاملين به.

وفي ظل استمرار تنفيذ مراحل المشروع المختلفة، من المتوقع الإعلان عن مزيد من فرص العمل خلال الفترة الآتية، بما يعزز من مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تشغيل واسعة في مختلف التخصصات.