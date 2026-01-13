قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
حقيقة زواج منة فضالي من جديد .. ما حكاية طليقها وابنتها؟
شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لخطف نجم سيراميكا كليوباترا
الغندور: إحنا معاك يا حسام.. منتخب مصر تعظيم سلام
وظائف جديدة بالتنمية المحلية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
تحقيقات وملفات

وظائف جديدة بالتنمية المحلية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن مسابقة جديدة لشغل 119 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات ( سكرتير عام وسكرتير مساعد ورؤساء مراكز وأحياء ومدن ).

موعد التقديم لوظائف جديدة بالإدارة المحلية 


كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg بداية من غداً الأربعاء 14 يناير الجاري وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg.

شروط الوظائف القيادية الجديدة 


واوضحت وزارة التنمية المحلية، انه يحق التقدم للمسابقة على الوظائف القيادية الجديدة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاماً ، كما يفضل من له خبرة في الإدارة المحلية والعمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وتقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقاً للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان .

طريقة التقديم لوظائف الإدارة المحلية 

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم الالكتروني للمسابقة لمدة شهر وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر المتقدمة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لتجديد دماء العاملين بالإدارة المحلية بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

التنمية المحلية منال عوض وظائف قيادية بالإدارة المحلية وظائف شاغرة وظائف جديدة

